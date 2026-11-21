Pubblicazione: 21 novembre alle 08:00

GTA 6 continua a riscrivere i record dell'industria dell'intrattenimento, dimostrando che l'attesa di oltre tredici anni per il nuovo capitolo di Rockstar Games non è stata affatto esagerata. Il videogioco, disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha infatti raggiunto risultati commerciali impressionanti, arrivando a superare persino gli incassi mondiali di Odissea, il kolossal cinematografico diretto da Christopher Nolan. E la cifra comunicata ufficialmente da Rockstar Games è ancora più sorprendente delle prime stime.

Il confronto tra i due colossi dell'intrattenimento era stato inizialmente evidenziato da The Hollywood Reporter, che aveva riportato i dati raccolti dalla società di analisi Sensor Tower. Secondo una prima stima,aveva già generato circa 1,84 miliardi di dollari, un risultato sufficiente a superare gli incassi complessivi di Odissea, arrivati a circa 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ma nelle ore successive è arrivata una comunicazione destinata a cambiare ulteriormente le proporzioni del confronto.

Rockstar Games e Take-Two Interactive hanno infatti annunciato che GTA 6 ha generato 3,79 miliardi di dollari di vendite retail nel suo primo giorno di commercializzazione. La cifra, basata sulle stime dell'azienda relative alle vendite mondiali fino alla conclusione del 19 novembre, rappresenta un nuovo primato per il settore dell'intrattenimento. Non si tratta quindi soltanto di aver superato il film di Christopher Nolan. Secondo Take-Two, GTA 6 ha realizzato il più grande lancio commerciale mai registrato da un prodotto d'intrattenimento, considerando anche altri settori come cinema e musica.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

Il paragone con Odissea rende particolarmente evidente la portata del risultato. Il film, uscito nell'estate del 2026 e interpretato da Matt Damon, Tom Holland e Anne Hathaway, è stato uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno, conquistando il pubblico con una spettacolare reinterpretazione del poema di Omero. Eppure, GTA 6 ha incassato in un solo giorno più del doppio di quanto Odissea abbia raccolto durante l'intera permanenza nelle sale cinematografiche. Una differenza impressionante, anche se è importante ricordare che i due prodotti appartengono a mercati differenti e seguono modelli di vendita non direttamente sovrapponibili.

Ma il dato diventa ancora più impressionante se confrontato con, uno dei maggiori successi nella storia del cinema. Il kolossal Marvel del 2019, che ha riunito glis, ha incassato complessivamente circa. Una cifra straordinaria, che peròè riuscito a superare nel giro di appena ventiquattro ore. Il nuovo gioco di Rockstar Games ha quindi generato in un solo giorno un valore di vendite superiore all'intero incasso cinematografico di, un confronto che rende ancora più evidente la dimensione del fenomeno.

Un biglietto cinematografico ha infatti un prezzo decisamente inferiore rispetto a un videogioco venduto a prezzo pieno. Inoltre, gli incassi al botteghino e le vendite retail di un titolo videoludico non rappresentano necessariamente la stessa tipologia di ricavo per le aziende coinvolte. Il dato resta comunque straordinario, soprattutto considerando il confronto con il precedente capitolo della serie.

Odissea, fonte: Universal Pictures

GTA 5 aveva raggiunto un miliardo di dollari di vendite nei primi tre giorni dal lancio, stabilendo nel settembre 2013 un record che per anni aveva rappresentato un punto di riferimento per l'intera industria. Il suo successore ha superato quella cifra già nelle prime ventiquattro ore, moltiplicandola di quasi quattro volte. A rendere ancora più impressionante il risultato è il numero delle copie vendute prima dell'uscita ufficiale. Secondo Rockstar Games, GTA 6 aveva già raggiunto 32,5 milioni di unità vendute in prevendita, stabilendo un altro record sulle piattaforme disponibili.

Un successo che conferma quantosia diventata un fenomeno culturale capace di superare i confini tradizionali del mercato videoludico. Anche la critica ha accolto il nuovo capitolo con entusiasmo.ha evidenziato il punteggio di 99 su Metacritic, risultato che colloca. Il presidente e fondatore di Rockstar Games,, ha ringraziato pubblicamente i giocatori di tutto il mondo per l'accoglienza riservata al titolo, sottolineando l'importanza di questo nuovo capitolo nella storia dello studio.

Del resto, le aspettative erano altissime. GTA 6 riporta i giocatori a Vice City, nella regione immaginaria di Leonida, seguendo le vicende di Jason Duval e Lucia Caminos, due criminali che finiscono coinvolti in una cospirazione molto più grande di loro. L'avventura rappresenta il risultato di un'attesa durata oltre un decennio, durante il quale GTA 5 ha continuato a conquistare nuovi giocatori grazie anche all'enorme popolarità della sua componente online.

Proprio la longevità del predecessore lascia immaginare che i numeri registrati al lancio possano rappresentare soltanto l'inizio di un percorso commerciale destinato a durare diversi anni. Naturalmente, molto dipenderà dall'accoglienza nel lungo periodo e dai contenuti che Rockstar deciderà di proporre successivamente. Per il momento, però, un risultato è già stato raggiunto: GTA 6 (che nasconde anche un easter egg di Dexter) ha superato in appena ventiquattro ore gli incassi mondiali del più grande kolossal cinematografico di sempre, confermando quanto il mercato videoludico sia ormai una delle forze economiche più importanti dell'intrattenimento mondiale.