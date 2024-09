Haley Joel Osment svela come si è tenuto in contatto con Bruce Willis per diversi anni dopo l'uscita di "Il sesto senso"

In un'intervista con EW per celebrare il 25° anniversario dell'uscita di Il sesto senso, Haley Joel Osment ha raccontato un aneddoto sul suo rapporto con Bruce Willis, sua co-star del film di M. Night Shyamalan.

Ho sentito [Bruce] molto spesso dopo l'uscita del film, negli anni successivi. Di tanto in tanto mi lasciava dei messaggi nella segreteria telefonica, per sapere come stavo. Chiamava all'improvviso, e a volte lo faceva prima di un viaggio. Siamo andati in Giappone insieme due volte, se ricordo bene, per l'arrivo del Sesto senso in città diverse. Quindi mi chiamava prima di quel viaggio, e poi a volte tornavo a casa da scuola e la segreteria telefonica lampeggiava e sentivo lui che diceva: "Ehi, Haley Joel. Volevo solo salutarti”. Devo trovare quei vecchi nastri, so che li abbiamo conservati. Conosco un po' le sue figlie, ma non gli ho più parlato dopo le notizie sulla sua salute degli ultimi anni.