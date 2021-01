Halloween Kills: la casa di Laurie Strode in fiamme in una nuova immagine del film

Dopo Total Film , tocca a Empire pubblicare una nuova immagine di, l’atteso nuovo film diretto da David Gordon Green sequel diretto di Halloween del 2018.

Nella foto vediamo Michael Myers (Nick Castle) uscire dalla casa di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) in fiamme: l’impressione è che si tratti di una scena tratta dall’inizio del film, pochi momenti dopo la fine dell’episodio precedente. Nel finale di Halloween, infatti, Laurie riusciva a scappare dalla casa insieme a Karen (Judy Greer) e Allyson (Andi Matichak) dopo aver intrappolato Mike nella cantina e aver dato fuoco all’edificio. A quanto pare non è bastato a fermare l’iconico killer.

“Questo film è incentrato sulla paura collettiva, la paranoia, la disinformazione, il panico,” spiega il regista a Empire. “È stato pensato come un popcorn movie di genere, non volevamo ci fosse alcun sottotesto politico, ma è strano come le cose alla fine si siano allineate. Non c’è momento migliore per far uscire un film come questo.

