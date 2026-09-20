Harrison Ford contro Tommy Lee Jones: il thriller candidato agli Oscar nel 1994 ora è su Prime Video

Pubblicazione: 20 settembre alle 16:00

Trentatré anni dopo la sua uscita nelle sale, The Fugitive - Il fuggitvo continua a dimostrare che l'eccellenza cinematografica non conosce scadenza. Il thriller con Harrison Ford si posiziona stabilmente tra i dieci film più visti su Prime Video negli Stati Uniti, un risultato straordinario che solleva una domanda fondamentale: cosa rende un film del 1993 ancora così irresistibile nel panorama dell'intrattenimento moderno, saturo di produzioni high-tech e budget stratosferici? La risposta risiede in una combinazione rara di elementi che hanno fatto di The Fugitive non solo un successo commerciale della sua epoca, ma un punto di riferimento immortale per il genere action thriller. Diretto da Andrew Davis e uscito nel pieno dell'ascesa stellare di Harrison Ford, il film racconta la storia del dottor Richard Kimble, un uomo accusato ingiustamente dell'omicidio della moglie che si trasforma in fuggitivo per provare la propria innocenza. Una premessa classica, quasi archetipica, ma eseguita con una maestria tecnica e narrativa che continua a dettare legge.





Il cinema d'azione ha regalato al pubblico capolavori indiscussi: l'adrenalina pura di Speed con Keanu Reeves in corsa contro il tempo, la tensione psicologica di Heat dove Robert De Niro e Al Pacino si sfidano in un duello di intelligenze, l'iconica battaglia natalizia di Die Hard, o le fughe storiche de La grande fuga. Eppure, quando si parla di thriller d'azione puri. La genialità del film risiede nella sua capacità di bilanciare perfettamente azione mozzafiato e profondità psicologica.. È un duello intellettuale tra due uomini ugualmente determinati, intelligenti e incrollabili nei propri principi: uno che fugge per dimostrare la verità, l'altro che insegue perché la legge lo richiede., consegnando una performance così magnetica da valergli l'Oscar come miglior attore non protagonista alla 66esima edizione degli Academy Awards nel marzo 1994.. The Fugitive ricevette complessivamente sette nomination agli Oscar, inclusa quella per il miglior film, un riconoscimento rarissimo per un thriller d'azione che testimonia quanto l'Academy riconoscesse la qualità complessiva dell'opera. Quella notte, però, il film si trovò di fronte a un avversario imbattibile: Schindler's List di Steven Spielberg, il capolavoro struggente che avrebbe dominato la cerimonia. Nonostante la sconfitta nella categoria principale, The Fugitive uscì dalla sala con la consapevolezza di aver lasciato un segno indelebile nella cultura cinematografica americana.

Il successo al botteghino fu immediato e travolgente. Uscito nell'estate del 1993, il film conquistò il pubblico mondiale, diventando uno dei maggiori incassi dell'anno e consolidando ulteriormente lo status di Harrison Ford come una delle più grandi star del cinema. Ma mentre molti blockbuster dell'epoca sono oggi relegati alla nostalgia o dimenticati nei meandri dei cataloghi streaming, The Fugitive ha dimostrato una longevità eccezionale. La struttura narrativa del film è un masterclass di storytelling cinematografico. Ogni scena serve uno scopo preciso, ogni dialogo è cesellato per rivelare carattere o far avanzare la trama, ogni sequenza d'azione è costruita con una chiarezza geografica e una progressione logica che oggi, nell'era del montaggio frenetico e della CGI onnipresente, appare quasi rivoluzionariamente classica. La celebre scena del treno, quella della cascata, l'inseguimento nella parata di San Patrizio: sono momenti di puro cinema che rimangono impressi nella memoria collettiva.



