Su Prime Video, c'è il film record d'incassi degli anni 80 che valse l'Oscar a Dustin Hoffman

Pubblicazione: 20 settembre alle 15:00

Rain Man - L'uomo della pioggia è tornato. Dopo mesi di assenza dalle piattaforme di streaming, il capolavoro del 1988 diretto da Barry Levinson è nuovamente disponibile su Prime Video dal 1 settembre. Per chi non ha mai visto questo film o per chi desidera riscoprirlo, si tratta di un'occasione imperdibile per immergersi in uno dei road movie più iconici della storia del cinema americano. La pellicola racconta la storia di Charlie Babbitt, un giovane imprenditore di Los Angeles interpretato da Tom Cruise, che scopre dell'esistenza di un fratello maggiore, Raymond, affetto da autismo e dotato di straordinarie capacità mnemoniche. Interpretato magistralmente da Dustin Hoffman, Raymond diventa il centro emotivo di un viaggio attraverso l'America che trasformerà profondamente entrambi i protagonisti. Quello che inizia come un tentativo di Charlie di ottenere una parte dell'eredità paterna si evolve in un percorso di scoperta, comprensione e connessione fraterna.





. La critica lo ha accolto con entusiasmo: su Rotten Tomatoes vanta un impressionante 88 per cento di approvazione dai critici e un 90 per cento dal pubblico. Questi numeri testimoniano quanto il film abbia saputo parlare sia agli addetti ai lavori che agli spettatori comuni, trasformandosi in un classico senza tempo.. Parliamo di quattordici volte il budget iniziale, un risultato che oggi, nell'era dei cinecomic e dei blockbuster da 200 milioni di budget, appare quasi impossibile. Questo successo commerciale rappresenta un esempio lampante di come una storia ben raccontata, con personaggi profondi e interpretazioni straordinarie, possa conquistare il pubblico globale senza bisogno di effetti speciali o franchise consolidati.. I due autori hanno saputo bilanciare momenti di grande intensità emotiva con scene più leggere, creando un ritmo narrativo perfetto. Barry Levinson, il regista che ha portato questa storia sullo schermo, ha dimostrato una sensibilità rara nel trattare il tema dell'autismo, evitando stereotipi e costruendo un ritratto umano e autentico di Raymond., incassando solo 10 milioni a fronte di un budget di 45 milioni. Tuttavia, la sua collaborazione con De Niro era già iniziata nel 2017 con The Wizard of Lies, un dramma finanziario che ha ricevuto quattro nomination agli Emmy Awards e che ha visto anche Michelle Pfeiffer nel cast.

Per Tom Cruise, Rain Man ha rappresentato uno dei momenti più alti della sua carriera. Arrivato dopo successi come Top Gun e prima di A Few Good Men - Codice d'onore (in cui una frase di Nicholson è diventata una leggenda nella storia del cinema), il film ha dimostrato la sua versatilità come attore, mostrando una gamma emotiva ben diversa dai ruoli d'azione per cui era già celebre. Cruise ha saputo rendere credibile l'evoluzione di Charlie da giovane cinico e interessato solo al denaro a fratello consapevole e affettuoso. Oggi, mentre Cruise continua a dominare il box office con progetti ambiziosi, il ritorno di Rain Man in streaming offre uno sguardo su un'epoca diversa della sua carriera.





. La sua assenza dalle piattaforme di streaming aveva lasciato un vuoto per gli appassionati di cinema classico, e il suo ritorno su Prime Video rappresenta un'opportunità per una nuova generazione di scoprire perché questo film ha conquistato non solo il pubblico, ma anche l'Academy Awards, portando a casa quattro Oscar, tra cui quello per Miglior Film e Miglior Attore per Dustin Hoffman.. La sua disponibilità su Prime Video è un invito a rallentare, a prendersi il tempo di guardare un film che ha ancora molto da dire sul significato di famiglia, comprensione e connessione umana.