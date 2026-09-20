Su Prime Video, c'è il film record d'incassi degli anni 80 che valse l'Oscar a Dustin Hoffman
Il film del 1988 incassò 354 milioni con budget di 25 milioni, con Dustin Hoffman e Tom Cruise, è su Pirme Video.
Rain Man - L'uomo della pioggia è tornato. Dopo mesi di assenza dalle piattaforme di streaming, il capolavoro del 1988 diretto da Barry Levinson è nuovamente disponibile su Prime Video dal 1 settembre. Per chi non ha mai visto questo film o per chi desidera riscoprirlo, si tratta di un'occasione imperdibile per immergersi in uno dei road movie più iconici della storia del cinema americano. La pellicola racconta la storia di Charlie Babbitt, un giovane imprenditore di Los Angeles interpretato da Tom Cruise, che scopre dell'esistenza di un fratello maggiore, Raymond, affetto da autismo e dotato di straordinarie capacità mnemoniche. Interpretato magistralmente da Dustin Hoffman, Raymond diventa il centro emotivo di un viaggio attraverso l'America che trasformerà profondamente entrambi i protagonisti. Quello che inizia come un tentativo di Charlie di ottenere una parte dell'eredità paterna si evolve in un percorso di scoperta, comprensione e connessione fraterna.
La sceneggiatura, firmata da Ron Bass e Barry Morrow, è stata uno degli elementi vincenti del progetto. I due autori hanno saputo bilanciare momenti di grande intensità emotiva con scene più leggere, creando un ritmo narrativo perfetto. Barry Levinson, il regista che ha portato questa storia sullo schermo, ha dimostrato una sensibilità rara nel trattare il tema dell'autismo, evitando stereotipi e costruendo un ritratto umano e autentico di Raymond. Levinson, che negli anni successivi ha continuato a lavorare nel cinema con alterne fortune, ha recentemente diretto The Alto Knights, un thriller criminale con Robert De Niro che purtroppo non ha replicato il successo di Rain Man, incassando solo 10 milioni a fronte di un budget di 45 milioni. Tuttavia, la sua collaborazione con De Niro era già iniziata nel 2017 con The Wizard of Lies, un dramma finanziario che ha ricevuto quattro nomination agli Emmy Awards e che ha visto anche Michelle Pfeiffer nel cast.
Per Tom Cruise, Rain Man ha rappresentato uno dei momenti più alti della sua carriera. Arrivato dopo successi come Top Gun e prima di A Few Good Men - Codice d'onore (in cui una frase di Nicholson è diventata una leggenda nella storia del cinema), il film ha dimostrato la sua versatilità come attore, mostrando una gamma emotiva ben diversa dai ruoli d'azione per cui era già celebre. Cruise ha saputo rendere credibile l'evoluzione di Charlie da giovane cinico e interessato solo al denaro a fratello consapevole e affettuoso. Oggi, mentre Cruise continua a dominare il box office con progetti ambiziosi, il ritorno di Rain Man in streaming offre uno sguardo su un'epoca diversa della sua carriera.