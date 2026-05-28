Harry Potter HBO: un'attrice del cast rivela che il suo personaggio avrà un ruolo preponderante nella stagione 2

Pubblicazione: 28 maggio alle 15:54

Katherine Parkinson, l'attrice britannica chiamata a interpretare la matriarca della famiglia Weasley nella nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta per HBO Max, ha finalmente rotto il silenzio sul suo coinvolgimento nel progetto. E le sue dichiarazioni rivelano una strategia narrativa inaspettata che probabilmente sorprenderà molti fan del franchise.



Parkinson ha confessato senza mezzi termini che la sua presenza nella prima stagione sarà piuttosto limitata. "Non ho fatto ancora molto", ha ammesso l'attrice, aggiungendo però un dettaglio che ribalta completamente la prospettiva: "Farò molto di più nella seconda stagione". Una scelta creativa che riflette probabilmente la struttura narrativa del primo libro di J.K. Rowling, dove il personaggio di Molly Weasley compare effettivamente in modo più sporadico rispetto ai volumi successivi.



La decisione di rispettare questa progressione narrativa dimostra l'intenzione degli showrunner di costruire un adattamento fedele ai romanzi originali, permettendo ai personaggi di crescere e svilupparsi organicamente attraverso le stagioni. La signora Weasley, dopotutto, diventa una figura sempre più centrale man mano che la saga procede, incarnando il calore familiare e la protezione materna che rappresentano un contrappeso fondamentale alle atmosfere sempre più oscure della storia.

Nonostante il ruolo contenuto nella fase iniziale, Katherine Parkinson ha espresso grande entusiasmo per l'esperienza sul set. "È fantastico lavorare in questo ambiente, e adoro davvero la mia parrucca e il mio costume", ha dichiarato, offrendo un piccolo assaggio del lavoro meticoloso che sta caratterizzando la produzione.



Ma è parlando dei giovani attori che l'entusiasmo della Parkinson diventa palpabile. "Ho trovato questi giovani ragazzi assolutamente incantevoli", ha rivelato, aggiungendo una considerazione che sottolinea l'impegno a lungo termine richiesto dal progetto: "Sono davvero felice di stare tra loro perché probabilmente sarò con loro per molto tempo". Un commento che acquista ancora più peso considerando l'ambizione della serie: sette stagioni pianificate per adattare tutti e sette i libri di J.K. Rowling.

Il debutto della serie è previsto per il 2027 su HBO Max, il che lascia ancora ampio margine per completare le riprese e la post-produzione di un progetto che si annuncia come uno degli eventi televisivi più attesi del decennio. Per Katherine Parkinson e per tutti i fan dei Weasley, l'attesa per la seconda stagione è già cominciata.