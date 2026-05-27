House of the Dragon, il creatore Ryan Condal rompe il silenzio e conferma quando finirà la serie HBO

Pubblicazione: 27 maggio alle 18:14

La danza dei draghi sta per volgere al termine. Ryan Condal, showrunner e mente creativa dietro House of the Dragon, ha finalmente confermato quando la serie HBO concluderà la sua epica narrazione della guerra civile Targaryen. In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Condal ha posto fine alle speculazioni dei fan rivelando che lo show si concluderà con un numero definito di stagioni, tracciando così la rotta finale verso la conclusione di uno dei conflitti più sanguinosi della storia di Westeros.



Dal suo debutto, House of the Dragon si è affermato come uno dei prodotti di punta dell'universo creato da George R.R. Martin. La serie ha ereditato il testimone del fenomeno culturale che fu Il trono di spade, diventando rapidamente uno dei franchise più redditizi di HBO. Con 59 Emmy Awards vinti dalla saga madre e miliardi di dollari generati, il peso delle aspettative sulle spalle di Condal e del suo team non è mai stato leggero. Eppure, la serie ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie originale ha saputo conquistare pubblico e critica, stabilendo nuovi record di audience per la piattaforma.



Condal ha spiegato che conoscere il punto di arrivo permette agli sceneggiatori di costruire una narrazione più coesa e soddisfacente, evitando gli errori che hanno caratterizzato le ultime stagioni di GoT. L'approccio riflette una consapevolezza maturata dall'esperienza passata: meglio una storia ben raccontata in un numero limitato di stagioni che una serie diluita oltre misura. House of the Dragon adatta "Fire & Blood", il libro di Martin che racconta la storia della dinastia Targaryen attraverso cronache e resoconti storici. A differenza di GoT, che ha dovuto procedere senza i libri conclusivi della saga, qui il materiale di partenza è completo. Questo vantaggio strategico ha permesso a Condal di pianificare con precisione l'arco narrativo della Danza dei Draghi, il devastante conflitto di successione che divide la casata tra i Neri di Rhaenyra e i Verdi di Aegon II.

La conferma dell'epilogo arriva mentre il franchise di GoT continua ad espandersi. A Knight of the Seven Kingdoms, altra serie spinoff in lavorazione, dimostra come HBO punti a costruire un universo narrativo duraturo attorno alle cronache di Westeros. Tuttavia, Condal ha ribadito l'importanza di trattare ogni storia con rispetto, dandole lo spazio necessario senza forzare prolungamenti artificiali dettati dal successo commerciale. Gli appassionati hanno reagito con sentimenti contrastanti all'annuncio. Da un lato, la prospettiva di una conclusione pianificata rassicura chi teme finali affrettati o insoddisfacenti. Dall'altro, l'idea di dover dire addio agli spettacolari scontri tra draghi genera inevitabile malinconia.



L'eredità di House of the Dragon si misurerà non solo negli ascolti o nei premi, ma nella capacità di raccontare una storia complessa senza cedere alle tentazioni del merchandising narrativo. La Danza dei Draghi è per sua natura una tragedia, un racconto di orgoglio, tradimento e distruzione che non ammette vincitori. Condal lo sa, e la sua decisione di fissare un punto finale riflette il rispetto per la natura tragica del materiale originale.