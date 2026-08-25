Harry Potter, Kit Harington sarà Gilderoy Lockhart: la star di Game of Thrones prende il posto di Nicholas Hoult

Pubblicazione: 25 agosto alle 08:00

Kit Harington sta per tornare su HBO, ma questa volta con un look completamente diverso da quello che lo ha reso celebre. L'attore che per otto stagioni ha interpretato Jon Snow in Game of Thrones è stato scelto per vestire i panni di Gilderoy Lockhart nella seconda stagione della serie Harry Potter, prevista per l'autunno prossimo. La notizia arriva come un colpo di scena nel panorama televisivo, considerando che fino a pochi giorni fa Nicholas Hoult, attore protagonista del nuovo Superman, sembrava aver già chiuso l'accordo per il ruolo.

, essendo attualmente impegnato nelle riprese di Man of Tomorrow, il sequel del film dedicato all'Uomo d'Acciaio. Persi tratta di un ritorno a un personaggio che conosce già molto bene, visto che l'attore britannico aveva già prestato la, il secondo romanzo della saga di J.K. Rowling. Questa familiarità con il materiale originale potrebbe rivelarsi un vantaggio non indifferente nell'interpretazione di uno dei professori più memorabili di Hogwarts.

Gilderoy Lockhart è un personaggio che rappresenta l'antitesi di Jon Snow. Dove il Guardiano della Notte era austero e tormentato, il professore di Difesa contro le Arti Oscure è vanitoso, narcisista e ossessionato dalla propria immagine. Assunto durante il secondo anno di Harry Potter a Hogwarts, Lockhart si presenta come un eroe leggendario nel mondo magico, celebrato per innumerevoli gesta eroiche, anche se la verità è piuttosto sorprendente.

Comunque il personaggio era stato interpretato da Kenneth Branagh nella versione cinematografica del 2002, La Camera dei Segreti, portando sul grande schermo una performance teatrale e sopra le righe che aveva conquistato i fan. La sfida per Harington sarà quella di trovare una propria chiave interpretativa per un ruolo così iconico, passando dal registro drammatico che lo ha contraddistinto in Game of Thrones a uno decisamente più comico e grottesco.

aveva annunciatogià lo scorso maggio, confermando la fiducia nel progetto ancora prima del debutto della prima stagione,, previsto per il 25 dicembre. Le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare questo autunno, con Jon Brown che affiancherà. Il

Oltre all'epopea di Game of Thrones che lo ha reso una star mondiale, l'attore ha collaborato con la rete via cavo per il dramma storico Gunpowder e ha recentemente interpretato un ruolo principale nelle stagioni tre e quattro di Industry. Questo ritorno rappresenta dunque un ulteriore capitolo di una partnership professionale di successo. Il cast principale della serie Harry Potter include Dominic McLaughlin nel ruolo del giovane mago, Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley.

Harry Potter, fonte: HBO

Tra gli interpreti adulti spiccano John Lithgow come Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu che interpreta Severus Piton e Nick Frost scelto per dare vita a Rubeus Hagrid. Completano il gruppo dei giovani studenti Rory Wilmot nei panni di Neville Paciock e Lox Pratt come Draco Malfoy. La produzione vede coinvolti nomi di peso dell'industria televisiva e cinematografica.

Oltre a Gardiner e Brown come showrunner, figurano tra i produttori esecutivi Mark Mylod, che dirige anche diversi episodi, la stessainsieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films, lo stesso produttore che aveva supervisionato gli otto film della saga cinematografica originale.

La scelta di Harington rappresenta una mossa strategica per HBO, che punta su un volto già amato dal pubblico per dare credibilità e visibilità a un progetto ambizioso. Trasformare l'eroe oscuro del Nord in un buffone narcisista dai capelli biondi sarà una delle sfide più interessanti della seconda stagione di Harry Potter. E per gli appassionati di entrambe le saghe fantasy, vedere Jon Snow brandire una bacchetta magica invece di Lungo Artiglio sarà uno spettacolo da non perdere.