Harry Potter: la serie tv principale non sarà sola, HBO annuncia più di uno spin off

Pubblicazione: 27 febbraio alle 08:00

Il mondo magico di Harry Potter sta per espandersi in modi che nemmeno i fan più ottimisti avrebbero potuto immaginare. Durante una recente conference call sui risultati finanziari di Warner Bros. Discovery, JB Perrette, responsabile globale dello streaming e del gaming per il colosso dell'intrattenimento, ha lasciato intendere che HBO metterà in scena più di uno spin off, non accontentandosi di portare sullo schermo una semplice serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling.



Perrette ha dichiarato che HBO sta puntando su circa dieci anni di serie a marchio Harry Potter, a partire dal 2027. Una timeline che va ben oltre la produzione della serie principale, che adatterà fedelmente i sette romanzi originali. L'uso dell'espressione "serie a marchio Harry Potter" al plurale suggerisce chiaramente l'intenzione di sviluppare spinoff paralleli che espandano l'universo narrativo già esplorato nei film.



La serie principale di HBO, che debutterà nei primi mesi del 2027, rappresenterà un nuovo inizio per il franchise televisivo. Ma è proprio l'orizzonte temporale indicato da Perrette a rivelare le vere intenzioni strategiche di Warner Bros. Discovery. Se la serie principale dovesse durare circa sette-otto stagioni per coprire tutti i romanzi, il periodo di dieci anni lascia spazio per produzioni parallele o successive che potrebbero esplorare angoli narrativi finora inesplorati.

Harry Potter, fonte: Warner Bros.





Le opzioni narrative a disposizione sono molteplici e affascinanti. Un adattamento televisivo di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, la controversa ma popolare opera teatrale che continua la storia del maghetto da adulto, potrebbe rappresentare una scelta naturale. Oppure si potrebbe optare per una serie prequel incentrata su Tom Riddle e la sua trasformazione in Voldemort, esplorando le origini del male che ha segnato il mondo magico. Altri spunti potrebbero provenire dalla storia dei Malandrini, dai primi anni di Silente, o persino da un approfondimento sulle origini della magia nel mondo di Harry Potter.



I frutti reali di questa riorganizzazione strategica, secondo Perrette, inizieranno a vedersi nel 2027 e nel 2028, proprio quando la serie principale di Harry Potter farà il suo debutto e, presumibilmente, quando i primi spinoff inizieranno a prendere forma concreta. Non è solo una questione televisiva: Perrette ha accennato a sviluppi significativi anche nel settore gaming, probabilmente riferendosi a Hogwarts Legacy 2, il seguito del videogioco di enorme successo pubblicato nel 2023. La sincronizzazione tra il lancio della serie TV e nuovi prodotti videoludici potrebbe creare un ecosistema transmediale potente e coeso.



Resta da capire quali saranno concretamente i progetti che prenderanno vita nei prossimi anni. Warner Bros. Discovery non ha ancora ufficializzato titoli o trame specifiche per gli spinoff, ma l'infrastruttura produttiva e creativa è già in movimento. Con Francesca Gardiner e Mark Mylod alla guida della serie principale, le aspettative sono altissime, e il loro approccio narrativo sofisticato potrebbe dare il tono anche per eventuali progetti derivati.