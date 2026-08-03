Harvey Dent corrotto fin dall'inizio: su Prime Video, la serie di Batman che ribalta 80 anni di fumetti

Pubblicazione: 03 agosto alle 15:00

Quando pensi a Harvey Dent, l'immagine che ti viene in mente è probabilmente quella del procuratore distrettuale idealista, il "cavaliere bianco" di Gotham destinato a una tragica caduta. La storia è sempre stata la stessa: un uomo virtuoso, alleato di Batman, che dopo un attacco con l'acido si trasforma nel villain Two-Face, simbolo perfetto della dualità tra bene e male. È una delle origini più iconiche dell'universo DC, raccontata infinite volte in fumetti, film e serie animate. Ma Batman: Caped Crusader, la serie animata disponibile su Prime Video, fa qualcosa di radicalmente diverso. E lo fa fin dalla prima scena. Sotto la guida di Bruce Timm, lo stesso visionario dietro la leggendaria serie animata degli anni '90, questo nuovo capitolo delle avventure del Cavaliere Oscuro attinge all'età dell'oro dei fumetti di Batman per costruire una Gotham noir, ricca di atmosfera e sorprese narrative.

La serie ribalta completamente la mitologia del personaggio. Niente cavaliere bianco qui.. Nella scena d'apertura che lo introduce, assistiamo a un confronto rivelatore: Barbara Gordon lo affronta subito dopo un'udienza in tribunale, accusandolo di voler condannare un ragazzo innocente. La risposta di Dent è agghiacciante nella sua franchezza cinica: gli serve una condanna, qualsiasi condanna, per alimentare la sua campagna per diventare sindaco.. Certo, vuole riformare Gotham, ma quanto di questo desiderio è genuino e quanto è semplicemente ambizione mascherata da nobiltà?

La serie ti lascia nel dubbio, costringendoti a interrogarti sulle sue reali motivazioni fin dal primo momento. Questa scelta narrativa rappresenta una frattura netta con decenni di tradizione. Nelle versioni classiche, inclusa quella magistrale di Aaron Eckhart in The Dark Knight di Christopher Nolan, Harvey Dent inizia come un idealista autentico. Lavora fianco a fianco con il commissario Gordon e Batman per smantellare il sindacato criminale di Carmine Falcone. La sua caduta è una tragedia aristotelica: Salvatore Maroni, credendo che Dent abbia ucciso suo padre, gli sfigura metà del volto con l'acido durante un processo. Quella cicatrice fisica diventa il catalizzatore per la nascita di Due Facce, l'incarnazione del conflitto interiore tra giustizia e vendetta.

Ma Caped Crusader rifiuta questo percorso. La dualità che definisce Due Facce nelle altre storie qui esiste già dall'inizio, intessuta nella psiche di Harvey Dent prima di qualsiasi deturpazione fisica. Le sue azioni oscillano costantemente tra il nobile e l'egoista, tra la giustizia genuina e il tornaconto personale. È una rappresentazione molto più sfumata, più realistica forse, di come il potere e l'ambizione possano corrompere anche chi parte con le migliori intenzioni. E poi arriva il colpo di scena definitivo: Harvey Dent non diventa Due Facce. Almeno non nel senso tradizionale. La serie porta il personaggio verso una risoluzione completamente diversa, scegliendo il sacrificio invece della trasformazione in villain. Dent diventa un martire per la causa della giustizia, una figura che nella morte ottiene la redenzione che forse non avrebbe mai raggiunto in vita. È una conclusione che sovverte ogni aspettativa, trasformando quello che doveva essere il villain in qualcosa di molto più complesso.



Questo approccio narrativo solleva domande affascinanti sulla natura della redenzione e del cambiamento. Può un uomo moralmente compromesso scegliere comunque la strada giusta quando conta davvero? Il sacrificio finale cancella le scelte egoiste del passato? Caped Crusader sembra suggerire che la realtà morale è più grigia di quanto i fumetti tradizionali ci abbiano abituato a credere. La scelta di Bruce Timm e del team creativo, che include talenti come Greg Rucka ed Ed Brubaker, non è casuale. Reimmagina Batman attraverso una lente noir dove i confini tra eroe e antieroe, tra giustizia e vendetta, tra bene e male sono costantemente sfumati. In questo contesto, un Harvey Dent già corrotto che sceglie il martirio funziona meglio narrativamente di un eroe caduto che diventa villain.



Dal punto di vista della costruzione del personaggio, questa versione di Harvey Dent rappresenta qualcosa di nuovo per l'universo animato di Batman. Non è un'origine, è una decostruzione. Non assistiamo alla caduta di un uomo buono, ma alla scelta definitiva di un uomo imperfetto di fare finalmente la cosa giusta, anche se costa tutto. Batman: Caped Crusader dimostra che anche dopo ottant'anni, l'universo di Batman può ancora sorprenderci. Può ancora trovare nuovi modi per raccontare storie che pensavamo di conoscere a memoria. E soprattutto, può ancora farci riflettere su cosa significhi veramente essere un eroe in una città dove la corruzione è la norma e l'idealismo un'eccezione pericolosa.