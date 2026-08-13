Henry Cavill, non solo Superman: il suo film con il miglior punteggio di sempre è su Prime Video

Pubblicazione: 13 agosto alle 18:00

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Il ministero dell guerra sporca ha appena infranto un record significativo per Henry Cavill, consolidando una delle performance più apprezzate della sua carriera. Con un audience score del 94% su Rotten Tomatoes, il thriller d'azione diretto da Guy Ritchie, disponibile su Prime Video, è diventato ufficialmente il film con il punteggio più alto tra il pubblico nella filmografia dell'attore britannico, superando persino Zack Snyder's Justice League, che si ferma al 93%. Per un attore che ha interpretato Superman e partecipato a blockbuster come Mission: Impossible - Fallout, vedere un film relativamente di nicchia conquistare questo primato rappresenta un cambio di prospettiva interessante sulla percezione del suo lavoro.



Nel film, Cavill interpreta Gus March-Phillipps, il fondatore della Small Scale Raiding Force britannica durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola si ispira al libro di Damien Lewis "Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII" e racconta una missione realmente avvenuta, l'Operation Postmaster. Un mix di storia vera e spettacolo che sembra aver trovato la formula giusta per conquistare il pubblico. Il successo del film arriva dopo la delusione critica di Argylle, altro recente progetto di Cavill che non ha convinto né critica né spettatori. Il contrasto tra i due film dimostra quanto sia imprevedibile la ricezione del pubblico e quanto conti la sinergia tra attori, regista e materiale di partenza.



Il percorso distributivo di The Ministry of Ungentlemanly Warfare è stato tutt'altro che convenzionale, e questo ha contribuito a mascherarne il successo effettivo. Il film ha incassato circa 9 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti, una cifra che potrebbe sembrare modesta per un progetto dal budget di 60 milioni di dollari. Ma la realtà è più complessa. La pellicola è stata distribuita solo nelle sale cinematografiche americane, mentre per il resto del mondo è stata resa disponibile esclusivamente in streaming. Questa strategia ibrida, sempre più comune nell'era post-pandemica, rende difficile valutare il vero impatto commerciale di un film. Il box office tradizionale non racconta più tutta la storia quando una fetta consistente del pubblico globale accede al contenuto attraverso piattaforme digitali.

Guy Ritchie, regista dal tocco distintivo che ha firmato cult come Snatch e Lock & Stock (e che ha acquisito nuovo successo con Young Sherlock) ha adottato strategie simili per altri suoi progetti recenti. I suoi film sono costruiti sempre più per il panorama dello streaming, dove il successo si misura in visualizzazioni, permanenza sulla piattaforma e capacità di generare conversazioni, piuttosto che in biglietti venduti. La mancanza di trasparenza delle piattaforme streaming sui dati di visualizzazione rende complicato definire cosa costituisca un successo o un fallimento in questo contesto. Tuttavia, l'entusiasmo del pubblico misurato su Rotten Tomatoes può fungere da indicatore prezioso. Il passaparola positivo generato dalle recensioni favorevoli ha il potenziale per spingere gli spettatori internazionali verso la piattaforma quando il film sarà disponibile nei loro mercati.



La figura di Guy Ritchie come regista potrebbe aver contribuito significativamente al successo. Negli ultimi anni, il filmmaker britannico ha aumentato la produzione di lavori originali, distanziandosi dai franchise e dalle proprietà intellettuali altrui. The Gentlemen del 2019 è stato un successo di critica e pubblico, tanto da generare una serie TV nel 2024 che ha rinnovato l'interesse verso il suo stile registico caratteristico. L'adattamento televisivo di The Gentlemen potrebbe aver riportato Ritchie al centro dell'attenzione, creando un momentum favorevole per The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Il pubblico che ha apprezzato la serie potrebbe essere stato spinto a cercare altro materiale del regista, trovando proprio questo film nei cinema e nelle piattaforme streaming.



Considerando tutti questi fattori, The Ministry of Ungentlemanly Warfare ha un percorso solido verso il successo nello streaming globale. Per Henry Cavill, questo record su Rotten Tomatoes arriva in un momento di transizione della sua carriera. Dopo aver lasciato il ruolo di Superman e affrontato l'uscita controversa dalla serie The Witcher di Netflix, l'attore sta ridefinendo la propria identità artistica. Il successo di questo film, insieme ai progetti futuri con Ritchie e il coinvolgimento nell'universo di Warhammer 40,000, suggerisce che sta costruendo una nuova fase della carriera basata su scelte più personali e meno legate ai grandi franchise.