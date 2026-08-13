La nuova serie horror con Kevin Bacon su Prime Video debutta con il 100% su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 13 agosto alle 17:00

Kevin Bacon non ha bisogno di presentazioni. Dai passi di danza ribelli di Ren in Footloose del 1984 alle nomination agli Emmy per il ruolo di Michael Strobl in Taking Chance, Bacon ha attraversato decenni e generi cinematografici con una versatilità rara. Ma c'è un filone particolare della sua filmografia che merita attenzione: l'horror. Il debutto nel genere risale al 1980 con Venerdì 13, dove interpretava Jack, una delle prime vittime del franchise che avrebbe terrorizzato intere generazioni. Solo nel 1990, Bacon ha partecipato a due pellicole horror destinate a diventare cult: Tremors, con i suoi vermi giganti sotterranei, e Flatliners, thriller psicologico sulla morte e il ritorno.

Più recentemente lo abbiamo visto in MaXXXine e They/Them, continuando a esplorare le zone più oscure del cinema di genere.. E i numeri parlano chiaro: al momento della pubblicazione, il Tomatometer di Rotten Tomatoes segna un perfetto 100 percento. Certo, si tratta di un debutto basato su dieci recensioni, e il punteggio è soggetto a variazioni man mano che arriveranno altri pareri critici. L'audience score deve ancora manifestarsi. Ma l'avvio è quello delle grandi occasioni.

La serie segna anche il ritorno di Bacon alla serialità televisiva, un formato che negli ultimi anni ha dimostrato di poter rivaleggiare con il cinema in termini di produzione e narrazione complessa. Bacon interpreta Hub Halloran, un cacciatore di taglie che muore ma viene riportato in vita. Il suo ritorno dall'aldilà, però, non è un regalo gratuito. Ora Hub deve dedicarsi a un tipo di caccia completamente diverso, quella di entità soprannaturali. È un concetto che mischia elementi del western moderno con l'horror paranormale, creando uno spazio narrativo fertile per colpi di scena e tensione crescente.

Accanto a Bacon troviamo un cast che include Jennifer Nettles, nota al pubblico televisivo americano, Beth Grant, caratterista di lungo corso con decine di ruoli memorabili alle spalle, Jolene Purdy e Maxwell Jenkins. The Bondsman non sembra voler essere solo un horror cupo e tetro, ma qualcosa che gioca con il proprio genere, che sa quando alleggerire la tensione con una battuta ben piazzata o un momento di assurdità consapevole. È un approccio che si sposa perfettamente con il talento di Bacon, capace di oscillare tra dramma intenso e commedia con naturalezza disarmante.

Il debutto al 100 percento su Rotten Tomatoes suggerisce che i critici hanno apprezzato l'equilibrio tra elementi horror, la caratterizzazione dei personaggi e probabilmente quella qualità produttiva che Prime Video ha dimostrato di saper garantire con titoli come The Boys , Reacher o The Expanse., ma permetterà anche ai fan dell'horror di immergersi completamente nell'universo narrativo di Hub Halloran senza dover attendere settimane per scoprire come si evolve la storia.

The Bondsman sembra avere tutte le carte in regola per inserirsi in questo filone con personalità propria. Il cacciatore di taglie tornato dall'aldilà potrebbe diventare il prossimo personaggio iconico del piccolo schermo horror, soprattutto se la serie saprà mantenere alta la qualità promessa da questo debutto critico eccezionale.