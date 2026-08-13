88% su Rotten Tomatoes: su Prime Video, Idris Elba è uno Sherlock "viscerale" in questa serie imperdibile

Pubblicazione: 13 agosto alle 14:30

Ci sono serie che passano inosservate nel mare magnum delle produzioni televisive, capolavori nascosti che aspettano solo di essere scoperti. Luther è una di queste. Trasmesso dalla BBC tra il 2010 e il 2019 e disponibile su Prime Video, questo gioiello britannico con Idris Elba protagonista rappresenta uno dei migliori detective show del ventunesimo secolo, eppure molti spettatori non ne hanno mai sentito parlare. Un paradosso che lascia stupiti, considerando la qualità della scrittura, delle interpretazioni e della capacità di reinventare un genere apparentemente già esplorato in ogni sua sfumatura. La serie segue le vicende di John Luther, Detective Chief Inspector alle prese con crimini efferati e con i propri demoni interiori.

Non si tratta del classico investigatore televisivo: Luther è un personaggio complesso, moralmente ambiguo, capace di scelte sbagliate e comportamenti egoisti. È un protagonista che non sempre fa la cosa giusta, e proprio questa caratteristica lo rende straordinariamente umano e coinvolgente. Pochi attori avrebbero potuto dare vita a Luther con la stessa maestria di Idris Elba.. Ogni suo sguardo, ogni pausa, ogni gesto contribuisce a creare un detective che sfugge agli archetipi tradizionali. Non è Sherlock Holmes, non è il detective razionale e distaccato.Innanzitutto, la scelta di evitare gli elementi procedurali tipici del genere. La serie non si concentra sulla risoluzione meccanica dei casi, ma sul percorso emotivo e psicologico di Luther. Al centro ci sono sempre le relazioni umane, i dilemmi morali, le conseguenze delle scelte. I crimini sono efferati e non vengono mostrati con censure eccessive, ma il vero focus rimane la lotta interiore del protagonista.. Questo approccio crudo e onesto la rende più oscura di quanto molti spettatori possano immaginare.

Non è una serie per chi cerca intrattenimento leggero: è un'esplorazione profonda della psiche umana, dei confini tra giustizia e vendetta, tra dovere e ossessione. Il rapporto critico e di pubblico conferma la qualità dell'opera: Luther vanta un punteggio dell'88 percento sia tra i critici che tra il pubblico su Rotten Tomatoes, un risultato raro che testimonia la capacità della serie di soddisfare tanto gli esperti quanto gli spettatori comuni. Un equilibrio difficile da raggiungere, soprattutto in un genere saturo come quello del crime drama. La serie brilla perché non teme di rendere i suoi eroi veramente ambigui dal punto di vista morale. Luther compie scelte discutibili, agisce mosso da impulsi egoisti, tradisce la fiducia di chi gli sta accanto. Non è il protagonista che farà sempre la cosa giusta, e questa imprevedibilità morale è ciò che rende ogni episodio elettrizzante.

Non sai mai fino a dove si spingerà, quali linee sarà disposto a oltrepassare.. Londra viene ritratta non come una metropoli vibrante, ma come un labirinto urbano pieno di ombre e pericoli. Ogni scena è costruita con cura maniacale, ogni inquadratura racconta qualcosa. La colonna sonora, poi, amplifica la tensione emotiva, accompagnando lo spettatore in un viaggio che è tanto visivo quanto emotivo.. La sceneggiatura di Neil Cross, creatore della serie, gli offre materiale ricchissimo su cui lavorare, permettendogli di costruire un personaggio stratificato e memorabile.

Ogni stagione aggiunge nuove sfumature, nuove cicatrici emotive, nuove ossessioni. Luther è quella serie che ti fa riflettere, che ti tiene sveglio la notte, che ti spinge a divorare un episodio dopo l'altro nonostante l'ora tarda. È il tipo di televisione che eleva il medium, che dimostra come le serie tv possano competere con il cinema in termini di complessità narrativa e profondità psicologica. È (ingiustamente) meno famosa di Sherlock, ma comunque un capolavoro che merita di essere scoperto, studiato, celebrato.