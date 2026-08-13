Lucy Liu in questa serie su Prime Video che contiene il miglior Sherlock della televisione moderna

Pubblicazione: 13 agosto alle 15:00

Nel panorama affollato delle serie detective, una verità scomoda emerge con prepotenza: la migliore interpretazione televisiva di Sherlock Holmes non è quella che tutti pensano. Non è la celebrata produzione BBC con Benedict Cumberbatch, nonostante il suo successo planetario e l'adorazione dei fan. Il titolo di migliore serie detective di tutti i tempi spetta a Elementary, il drama procedurale della CBS, disponibile su Prime Video, che per sette stagioni ha ridefinito cosa significhi portare il Grande Detective nel ventunesimo secolo. Creata da Robert Doherty, Elementary compie una mossa audace sin dal principio: sposta Sherlock Holmes da Londra a Manhattan. Ma non è solo una questione geografica. Questo Holmes, interpretato con intensità trattenuta da Jonny Lee Miller, arriva a New York in fuga da se stesso.

Ha toccato il fondo a Londra, è passato attraverso la riabilitazione per superare una dipendenza da sostanze, e ora suo padre lo costringe a vivere con una sobria partner per evitare ricadute. Quella companion è la dottoressa Joan Watson, interpretata da Lucy Liu: non un reduce di guerra come nella tradizione, ma un'ex chirurga brillante che ha abbandonato la medicina dopo che un paziente è morto durante un intervento. È proprio qui che Elementary rivela la sua carta vincente.. La serie è un procedural nel formato classico americano, con stagioni lunghe che permettono uno sviluppo dei personaggi impossibile da raggiungere nei tre episodi per stagione di Sherlock.

Ogni puntata presenta un mistero da risolvere, certo, ma parallelamente assistiamo all'evoluzione del rapporto tra Holmes e Watson, alla lotta quotidiana contro i demoni interiori, al confronto con il trauma e con il concetto stesso di famiglia. La Watson di Lucy Liu è una rivoluzione silenziosa. Non è la spalla devota e un po' goffa della tradizione, ma una professionista competente che porta sul tavolo competenze mediche preziose e dimostra un innato talento investigativo. La dinamica tra lei e Holmes si sviluppa con naturalezza attraverso sette stagioni, passando dalla diffidenza iniziale a una partnership paritaria, fino a un legame che trascende le categorie convenzionali. È una relazione costruita sulla fiducia reciproca, sul rispetto professionale e su una vulnerabilità condivisa che entrambi i personaggi faticano ad ammettere.

Ma cosa rende Elementary superiore a Sherlock come adattamento delle opere di Arthur Conan Doyle? La risposta sta nella fedeltà allo spirito del personaggio originale. Lo Sherlock di Benedict Cumberbatch è brillante, certo, ma è anche scortese, protetto dall'etichetta autodiagnosticata di "sociopatico ad alto funzionamento" che giustifica comportamenti offensivi. La serie della BBC lo trasforma in un genio così al di sopra dell'umanità comune da risultare, spesso, poco credibile nelle sue capacità quasi sovrannaturali. L'Holmes di Elementary è diverso. È schietto, a volte socialmente impacciato, ma non è crudele. Ha profondità. Dietro le sue deduzioni fulminanti c'è un uomo che combatte battaglie quotidiane contro la dipendenza, che affronta il peso del suo passato, che costruisce faticosamente relazioni umane significative.



La vera forza di Elementary risiede nella sua straordinaria consistenza. Mantenere la qualità alta per sette stagioni è un'impresa titanica per qualsiasi produzione televisiva. Le dinamiche familiari sono esplorate con profondità rara per un procedurale. Il rapporto conflittuale tra Sherlock e suo padre, l'apparizione di Mycroft Holmes in una versione completamente reinventata, le relazioni romantiche dei protagonisti trattate senza mai sacrificare lo sviluppo dei personaggi sull'altare della convenzione televisiva: tutto contribuisce a creare un universo ricco e stratificato. Il merito va anche a un cast eccezionale. Jonny Lee Miller porta in scena uno Sherlock Holmes che è allo stesso tempo intellettualmente superiore ed emotivamente fragile, capace di momenti di leggerezza e di abissi di disperazione.



Guardare Elementary oggi significa riscoprire un gioiello che il clamore intorno a Sherlock ha parzialmente oscurato. È la dimostrazione che la televisione procedurale, quando eseguita con cura e ambizione, può raggiungere vette di eccellenza narrativa. È un Sherlock Holmes per il ventunesimo secolo che onora il passato senza esserne schiavo, che innova rispettando, che intrattiene educando. Forse la lezione più importante che Elementary insegna è questa: la grandezza non sempre grida. A volte lavora in silenzio, episodio dopo episodio, costruendo qualcosa di duraturo mentre altri fuochi d'artificio brillano intensamente e poi si spengono.