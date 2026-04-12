Horror, thriller e azione: 3 film da non perdere su Prime Video

Pubblicazione: 12 aprile alle 11:00

Dopo il successo straordinario di Crime 101, che continua a dominare le classifiche del servizio di streaming sia negli Stati Uniti che a livello globale, con un cast stellare che include Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan, arriva il momento di esplorare nuove proposte che promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

1. Weapons

Weapons - Prime Video

Weapons rappresenta il fenomeno horror del momento. Con un incasso mondiale di 269 milioni di dollari, il film si è guadagnato un posto di rilievo nell'immaginario collettivo e attualmente occupa la sesta posizione tra i film più visti su Prime Video negli Stati Uniti. Ma cosa rende questa pellicola così magnetica per il pubblico?



La risposta sta nella sua capacità di costruire tensione con un approccio metodico e disturbante. Quando un'intera classe di bambini scompare nel cuore della notte senza alcuna spiegazione, la loro insegnante si lancia in una ricerca ossessiva della verità. Il film gioca con immagini cupe, comportamenti inquietanti sia da parte dei bambini che degli adulti, e un concetto narrativo genuinamente agghiacciante, il tutto supportato da una cinematografia che trasuda atmosfere opprimenti.



La tensione non si costruisce attraverso jump scare facili, ma con una progressione inesorabile che scava nell'angoscia più profonda: quella dell'ignoto e dell'inspiegabile. Ogni scena aggiunge un pezzo al puzzle, ma la risposta finale potrebbe essere più terrificante delle domande stesse.

2. The Menu

The Menu - Prime Video

Per chi cerca un'esperienza che mescoli suspense psicologica con satira sociale affilata, The Menu offre un banchetto cinematografico di tutt'altro tipo. Uscito nel 2022, questo thriller vanta un cast d'eccezione: Nicholas Hoult, Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes e altri volti noti del cinema contemporaneo danno vita a un concept tanto originale quanto disturbante.



La trama si svolge in un ristorante esclusivo su un'isola privata, dove Tyler Ledford e Margot Mills arrivano per degustare le creazioni dello chef rinomato Julian Slowik, interpretato da un Ralph Fiennes in stato di grazia. Quello che inizia come un'esperienza culinaria d'élite si trasforma gradualmente in un incubo macabro, dove morti, verità scomode e terrore puro vengono serviti insieme alle portate.



Il film ha conquistato la critica, ottenendo un impressionante 88 percento di gradimento su Rotten Tomatoes. La forza di The Menu sta nel suo equilibrio perfetto tra commedia nera, horror psicologico e critica feroce alla cultura del lusso estremo e all'ossessione contemporanea per le esperienze esclusive. Ogni personaggio rappresenta un archetipo del mondo dell'alta ristorazione e del suo pubblico, creando un microcosmo sociale che viene sistematicamente smontato.



La tensione cresce con ogni portata servita, mentre gli ospiti iniziano a comprendere che sono intrappolati in qualcosa di molto più grande e sinistro di una semplice cena. La performance di Fiennes è ipnotica: il suo chef Slowik oscilla tra genio artistico e follia controllata, rendendo impossibile prevedere quale sarà la prossima mossa.

3. Wrath of Man

Wrath of man - Prime Video

Per gli amanti dell'action puro, Wrath of Man arriva su Prime Video il primo aprile come un regalo per i fan di Jason Statham. L'attore britannico si è ritagliato negli anni una posizione invidiabile come una delle star action più affidabili di Hollywood, e questo film diretto da Guy Ritchie lo conferma pienamente.



La trama segue H, un autista e addetto alla sicurezza di un furgone portavalori, il cui vero obiettivo viene rivelato dopo che ferma una rapina con abilità sorprendenti. Quello che sembra un thriller heist tradizionale si trasforma in qualcosa di più complesso e stratificato, con Ritchie che applica il suo stile distintivo fatto di narrative non lineari e personaggi ambigui.



Il pubblico ha risposto con entusiasmo, premiando il film con un quasi perfetto 90 percento di gradimento su Rotten Tomatoes. Wrath of Man non è solo un'esplosione di sequenze action ben coreografate, ma anche un revenge thriller con sostanza emotiva. Statham dimostra ancora una volta di saper bilanciare presenza fisica intimidatoria e profondità recitativa, dando vita a un protagonista mosso da motivazioni personali che vengono svelate gradualmente.



La regia di Ritchie aggiunge quel tocco di stile britannico che eleva il materiale oltre il semplice film d'azione. Le rapine sono orchestrate con precisione millimetrica, la violenza è cruda ma mai gratuita, e la tensione viene mantenuta alta per tutta la durata dei 118 minuti. È il tipo di film che dimostra come il genere action, nelle mani giuste, possa essere sia spettacolare che narrativamente coinvolgente.



Questi tre film rappresentano approcci diversi all'arte di tenere lo spettatore incollato allo schermo. Weapons esplora l'orrore dell'inspiegabile attraverso la scomparsa dei bambini, creando un'atmosfera di terrore esistenziale che persiste ben oltre i titoli di coda. The Menu trasforma un'esperienza di lusso in un incubo surreale, usando la satira come arma affilata contro le ossessioni contemporanee. Wrath of Man offre invece l'adrenalina pura dell'action thriller, con la firma stilistica di uno dei registi più riconoscibili del cinema britannico.