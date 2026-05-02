I gioielli di Prime Video: 2 serie che non invecchiano mai e sono piccoli capolavori

Pubblicazione: 02 maggio alle 14:00

Nel catalogo di Prime Video è facile perdersi tra original di punta, novità del mese e la pressione algoritmica delle serie più recenti. Così facile che certi titoli rimangono lì, disponibili, visibili, e quasi nessuno li cerca più. Non perché siano invecchiati male, ma perché non fanno abbastanza rumore da farsi notare in un panorama dove ogni settimana arriva qualcosa di nuovo. Falling Skies e The Dead Zone appartengono a questa categoria: due serie di fantascienza uscite anni fa, finite ai margini delle home page, ma capaci ancora oggi di costruire universi coerenti, personaggi solidi e una riflessione sul presente che molte produzioni più recenti e costose non riescono a eguagliare.

Falling Skies: l'invasione aliena che parlava di famiglia

Falling Skies è una delle serie sci-fi degli anni 2010 più complete nel raccontare un mondo post-apocalittico, e anche una delle meno celebrate. La storia prende avvio dopo un'invasione aliena che ha devastato il pianeta, costringendo i pochi sopravvissuti a riorganizzarsi in gruppi di resistenza sparsi. Il protagonista, Tom Mason, è un ex professore di storia trasformato dalla necessità in leader militare, alle prese con il difficile equilibrio tra la guerra contro gli invasori e la protezione della propria famiglia.

Quello che distingue Falling Skies dalla maggior parte delle serie di invasione è la costruzione del suo universo alieno. Non c'è una minaccia indistinta sullo sfondo: c'è una gerarchia di specie precisa, con razze diverse che hanno caratteristiche e funzioni differenti all'interno del sistema di conquista. Questo permette alla narrazione di evolversi stagione dopo stagione senza ripetere gli stessi schemi, ampliando progressivamente la scala del conflitto e offrendo allo spettatore nuove informazioni che riformulano quanto visto in precedenza.

La serie bilancia azione, strategia e dinamiche familiari con una disinvoltura che raramente si trova nel genere. Tom non è un eroe di ferro: è un uomo che conosce la storia abbastanza bene da sapere come finiscono le resistenze quando perdono la propria coerenza interna, e questa consapevolezza gli pesa in ogni decisione. Le scelte morali in contesti estremi, il costo della sopravvivenza sulle relazioni, il modo in cui una comunità sotto pressione sviluppa gerarchie e conflitti interni: tutto questo lavora sotto la superficie dell'azione e rende Falling Skies qualcosa di più di un survival show con gli alieni.

Falling Skies è disponibile su Prime Video con tutte le stagioni.

Anthony Michael Hall nei panni di Johnny Smith in The Dead Zone. ©Amazon Prime

The Dead Zone: quando la fantascienza diventa uno strumento per capire il presente

The Dead Zone parte da un'idea semplice e ne trae tutto il possibile. Johnny Smith si risveglia dopo anni di coma e scopre di avere la capacità di vedere eventi passati e futuri attraverso il contatto fisico con persone o oggetti. Un dono che si rivela quasi immediatamente un peso, capace di isolarlo, di costringerlo a confrontarsi con verità che non può ignorare e responsabilità che nessuno gli ha chiesto di assumersi.

La serie, tratta dal romanzo di Stephen King e adattata per la televisione, alterna una struttura da procedurale, con ogni episodio che costruisce intorno a una visione un caso da risolvere, a una trama più ampia e progressiva legata a una minaccia futura che incombe sulla società americana. È questo doppio binario a darle la tenuta: chi vuole una storia autoconclusiva a episodio la trova, chi vuole seguire un filo narrativo più lungo ha abbastanza materiale per restare.

Il vero punto di forza, però, è l'approccio emotivo. La fantascienza in The Dead Zone non è mai fine a sé stessa: è uno strumento per esplorare perdita, responsabilità e destino. Johnny ha perso anni di vita, la donna che amava, il figlio che non ha potuto crescere, una normalità che non tornerà. Le sue visioni non lo rendono onnipotente: lo mettono di fronte a scelte impossibili, dove sapere il futuro non significa poterlo sempre cambiare. È questa tensione a renderla ancora oggi una visione rilevante, al di là di un'estetica che riflette inevitabilmente l'epoca in cui è stata prodotta.

Al centro della serie c'è anche una riflessione politica che la rende sorprendentemente attuale: uno dei fili narrativi principali riguarda l'ascesa di un politico carismatico e pericoloso che solo Johnny, attraverso le sue visioni, è in grado di riconoscere per quello che è. Un tema che nel contesto della televisione americana dei primi 2000 sembrava allegorico, e che oggi suona in modo diverso.

The Dead Zone è disponibile su Prime Video con tutte le stagioni.