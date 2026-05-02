Invincible avrà ufficialmente un seguito: annunciata la stagione 5 (con il ritorno di un temuto villain)

Pubblicazione: 02 maggio alle 09:00

A una settimana esatta dal finale esplosivo della quarta stagione, gli account social ufficiali di Invincible hanno confermato ciò che i fan speravano: la quinta stagione arriverà nel corso del 2027. L'annuncio non si limita alla finestra di rilascio, ma svela anche dettagli cruciali sui villain che torneranno a minacciare Mark Grayson e il suo mondo già profondamente scosso dagli eventi recenti.



Il finale di stagione 4 ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. Dopo l'episodio penultimo che ha visto la distruzione del pianeta Viltrum, l'ultimo capitolo ha adottato un tono più cupo e introspettivo. Mark Grayson, interpretato vocalmente da Steven Yeun, fa ritorno sulla Terra portando con sé un bagaglio di traumi e la consapevolezza di una minaccia imminente: il Grand Regent Thragg e i Viltrumiani sopravvissuti stanno per riemergere. La rivelazione finale è devastante. Thragg, con la voce di Lee Pace, svela che i Viltrumiani sono già sulla Terra, pronti a ricostruire e ripopolare la loro specie. La minaccia è chiara: miliardi di vite potrebbero essere annientate se qualcuno oserà ostacolarli.



La conferma della quinta stagione mantiene la promessa di Robert Kirkman di evitare lunghe attese tra una stagione e l'altra. Dopo il gap di quasi tre anni tra la prima e la seconda stagione, la serie animata ha rispettato un rilascio annuale dal 2023, con nuovi episodi che hanno debuttato sistematicamente tra febbraio e marzo. Se questo schema verrà confermato, è ragionevole aspettarsi Invincible stagione 5 nei primi mesi del 2027.

Sul fronte dei villain, le conferme ufficiali chiariscono definitivamente chi tornerà e chi invece ha concluso il proprio arco narrativo. Thragg sarà nuovamente protagonista, come aveva già anticipato Lee Pace in un'intervista con ScreenRant. Il Grand Regent rappresenta la minaccia più significativa che Mark abbia mai affrontato, e la sua presenza nella quinta stagione promette scontri di portata epica.



La seconda conferma riguarda Dinosaurus, interpretato da Matthew Rhys. Questo personaggio è apparso in un solo episodio finora, ma i lettori dei fumetti di Kirkman sanno bene quanto sia centrale nel materiale originale. Il suo ritorno suggerisce che la serie si avvicinerà a storyline importanti tratte dai comic, espandendo la mitologia oltre il puro conflitto con i Viltrumiani.



Chi non tornerà è Conquest, doppiato da Jeffrey Dean Morgan. La conferma ufficiale chiude definitivamente il cerchio su questo antagonista: a differenza di quanto accaduto nella terza stagione, Mark lo ha ucciso definitivamente nella quarta, e questa volta non ci saranno resurrezioni o colpi di scena. Una morte definitiva che sottolinea quanto alte siano ora le poste in gioco.

Ma Invincible non pensa solo alla quinta stagione. Kirkman ha più volte dichiarato che serviranno tra sette e nove stagioni per adattare completamente il materiale dei fumetti. Considerando i tempi di produzione di una serie animata di questa qualità e la volontà di mantenere uscite annuali, un rinnovo anticipato per la sesta stagione sarebbe strategico e probabilmente verrà annunciato prima del debutto della quinta.



Il successo critico della serie sostiene pienamente questi piani ambiziosi. Su Rotten Tomatoes, Invincible vanta un punteggio complessivo del 99% dalla critica, con la prima stagione al 98% e le stagioni 2, 3 e 4 tutte al 100%. Anche il pubblico ha risposto con entusiasmo, garantendo un solido 90% di gradimento. In un'epoca in cui poche serie superano le tre stagioni, Invincible dimostra una tenuta qualitativa rara (tale da surclassare anche una serie di punta come The Boys), capace di mantenere standard elevatissimi senza perdere mordente.



Con la quinta stagione all'orizzonte e la prospettiva di almeno altre due o quattro stagioni, Invincible si prepara a consolidare la propria eredità come una delle serie animate più importanti del decennio. Il 2027 non è così lontano, e per chi ha seguito le vicende di Mark Grayson fin dall'inizio, l'attesa sarà sicuramente ricompensata. Nel frattempo, tutte le stagioni da 1 a 4 sono disponibili in streaming su Prime Video, pronte per maratone che prepareranno i fan vecchi e nuovi agli scontri titanici che verranno.