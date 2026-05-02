Queste 5 serie Prime Video stanno dominando la classifica della piattaforma (e non puoi perderle)

Pubblicazione: 02 maggio alle 10:00

Se Netflix domina spesso la conversazione sulle nuove uscite settimanali, Prime Video costruisce il suo appeal su una strategia differente: meno lanci, ma contenuti di qualità superiore che tendono a restare nelle classifiche per settimane. Concentriamoci su ciò che sta infiammando le classifiche proprio in questi giorni. Cinque serie che rappresentano il meglio dell'offerta attuale di Prime Video, tutte disponibili per la visione immediata e tutte accomunate da un elemento: sono tra i contenuti più visti e discussi del momento.

1. The Boys

The Boys - Prime Video

The Boys continua a essere il fenomeno indiscusso di Prime Video. La quinta e ultima stagione della serie è attualmente a metà del suo rilascio settimanale e occupa stabilmente la posizione numero uno nella classifica mondiale della piattaforma. Anche chi avesse diverse stagioni da recuperare, questo è il momento ideale per tuffarsi nell'universo creato da Eric Kripke: l'hype per il finale di serie, fissato per il 20 maggio 2026, è al massimo storico.



Considerata una delle serie originali più influenti e iconiche dell'era streaming moderna, The Boys ha ridefinito il genere supereroistico portandolo in territori oscuri, violenti e satirici che sfidano le convenzioni narrative dei cinecomic tradizionali. Per gli abbonati Prime Video che vogliono massimizzare il valore del proprio abbonamento, questa non è semplicemente una visione consigliata: è un'esperienza imprescindibile.

2. Invincible

Invincible - Prime Video

Invincible rappresenta l'altra grande punta di diamante dell'offerta Prime Video. Con un punteggio quasi perfetto del 99% su Rotten Tomatoes, questa serie animata viene regolarmente citata come uno dei migliori show originali di sempre della piattaforma e una delle migliori serie animate attualmente disponibili su qualsiasi servizio di streaming.



Il cast vocale è stellare: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh e Gillian Jacobs guidano un ensemble di talenti che dà vita a un'epica action ricca di colpi di scena, violenza esplicita e riflessioni profonde sul concetto di eroismo. Se The Boys decostruisce i supereroi in live action, Invincible fa lo stesso attraverso l'animazione, con risultati altrettanto potenti.

3. From

From - Prime Video

From è probabilmente la serie più sottovalutata di questa lista. Lanciata originariamente su MGM+ nel 2022, ha guadagnato visibilità crescente negli anni successivi fino a diventare uno dei titoli più discussi del 2026. Attualmente alla sua quarta stagione, con una quinta già confermata, From sta rilasciando nuovi episodi che continueranno fino a giugno 2026.



La serie segue le vicende di persone intrappolate in una misteriosa cittadina dalla quale sembra impossibile fuggire, popolata da creature terrificanti che emergono dopo il tramonto. Il punteggio del 97% su Rotten Tomatoes testimonia la qualità di una narrazione che mescola elementi di horror, thriller psicologico e dramma esistenziale. Va specificato che l'accesso a From su Prime Video può variare in base alla localizzazione geografica, ma dove disponibile rappresenta una delle esperienze seriali più coinvolgenti degli ultimi anni.

4. Kevin

Kevin - Prime Video

Kevin rappresenta la proposta più leggera e accessibile di questa selezione. Questa serie animata ha debuttato su Prime Video il 20 aprile 2026 e vanta un cast vocale di prim'ordine che include Jason Schwartzman, Amy Sedaris e Aubrey Plaza. Kevin è un gatto domestico che, dopo la separazione dei suoi padroni Dan e Dana, decide di non voler più vivere con gli esseri umani.



Con solo otto episodi, Kevin si presta a un binge watching veloce e senza impegno. Gli spettatori l'hanno definita esilarante, rinfrescante e una piacevole sorpresa. In un panorama seriale spesso dominato da toni cupi e narrazioni complesse, questa commedia animata offre un antidoto perfetto: leggerezza intelligente e umorismo genuino che non richiede investimenti emotivi pesanti.

5. American Gladiators

American Gladiators - Prime Video

American Gladiators chiude questa carrellata con un tuffo nella nostalgia anni Ottanta reinterpretata per il pubblico contemporaneo. Questo reboot della iconica serie reality competitiva ha debuttato il 17 aprile 2026 e concluderà la sua prima stagione questo venerdì con gli ultimi quattro episodi.



Il format rimane fedele all'originale: concorrenti comuni si sfidano contro atleti fisicamente dominanti in prove di forza, agilità e resistenza. I nuovi Gladiators includono ex wrestler WWE, atleti professionisti e universitari, oltre a influenti coach del fitness. La serie è rimasta stabilmente nella Top 10 degli show più visti negli Stati Uniti su Prime Video per le ultime due settimane, dimostrando che il fascino delle competizioni fisiche spettacolari non conosce epoca.

