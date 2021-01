Nel cast del progetto troviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Alla regiua ci sarà Alan Taylor.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior), senza contare che si tratterà di un’occasione per esplorare il periodo tanto decantato da Soprano nei primi episodi della serie.

Tempo fa, proprio Jon Bernthal aveva potuto parlare dell’esperienza con il prequel de I Soprano:

È stato veramente elettrizzante. Una delle cose migliori del lavorare su quel progetto è stata la possibilità di rivisitare la serie. Quella serie era tutto per me. Era al suo apice quando ho deciso di diventare un attore e di studiare recitazione. È il mio show preferito di tutti i tempi.”

Sono estremamente grato della possibilità di averlo fatto insieme a Mikey Gandolfini, [dell’aver condiviso] il suo viaggio personale, quello che significa per lui e per suo padre. Penso sia un ragazzo fantastico e un fantastico attore. Suo padre è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, e far parte di questa omaggio a lui è veramente bello. È iconico, non riesco a esprimere quanto sia grato del fatto di farne parte. Vedi, stiamo parlando de I Soprano.