Il flop del 2017 di Jamie Foxx che nessuno andò a vedere al cinema è diventato un caso su Prime Video

Pubblicazione: 19 settembre alle 16:00

A volte il destino di un film si gioca tutto nei primi giorni di programmazione. Sale semideserte, recensioni tiepide, un passaparola che non decolla. Poi il sipario cala, l'opera scompare dai radar e si trasforma in una nota a piè di pagina nella filmografia di qualche attore. Eppure lo streaming ha il potere di riscrivere queste storie, di riportare a galla titoli che il grande schermo aveva condannato all'oblio. È esattamente quello che sta accadendo a Sleepless - Il giustiziere, il thriller d'azione con Jamie Foxx che nel 2017 era passato praticamente inosservato e che oggi, a quasi un decennio di distanza, sta dominando le classifiche di Prime Video. Secondo i dati di Flix Patrol, il film ha raggiunto la sesta posizione nella classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma il 21 luglio, scalando dalla settima della giornata precedente. Un risultato notevole se si considera la concorrenza: Sleepless si è fatto largo in una top 10 solitamente monopolizzata da colossi recenti come Il Gladiatore II, ancora nell'occhio del ciclone mediatico dopo la sua uscita cinematografica del 2024. Che un thriller del 2017, accolto freddamente da pubblico e critica, possa competere con produzioni fresche di marketing milionario dice molto sul potere rigenerativo dello streaming.





Ma cosa è andato storto la prima volta?. Un pareggio tirato, che nei calcoli hollywoodiani equivale a un fallimento: con i costi di marketing e distribuzione, il film ha rappresentato un investimento a fondo perduto. Le recensioni non aiutarono. La critica stroncò il progetto, accusandolo di essere un remake prevedibile e poco ispirato del francese Nuit Blanche, pellicola del 2011 che aveva conquistato il pubblico europeo con la sua tensione claustrofobica e il ritmo serrato.. Diretto da Baran Bo Odar e scritto da Andrea Berloff, il film segue le vicende di Vincent Downs, un detective di Las Vegas corrotto interpretato da Jamie Foxx, che si ritrova invischiato in una notte di violenza e doppi giochi quando il figlio adolescente viene rapito da un cartello criminale.

La trama si svolge nell'arco di una singola, frenetica notte, tra i corridoi di un casinò, stanze d'ospedale e vicoli deserti. Un classico racconto di redenzione paterna, condito con sparatorie, inseguimenti e colpi di scena. Foxx, che ha costruito una carriera poliedrica spaziando dalla stand-up comedy al dramma più intenso, regala una performance solida. Non siamo ai livelli della sua interpretazione da Oscar in Ray, naturalmente, ma il suo carisma è più che sufficiente a tenere incollati allo schermo. Accanto a lui, un cast di supporto di tutto rispetto: Michelle Monaghan nei panni di un'agente degli affari interni decisa a incastrarlo, Dermot Mulroney e Gabrielle Union in ruoli che amplificano le dinamiche di potere e tradimento. Monaghan, in particolare, offre una prova sorprendente, distaccandosi dai ruoli romantici che l'hanno resa nota per abbracciare un personaggio più duro e sfaccettato.

Uno dei punti di forza di Sleepless è la sua durata contenuta. In un'epoca in cui molti blockbuster d'azione si trascinano oltre le due ore e mezza, gonfiati da sottotrame superflue e scene d'azione ridondanti, questo film va dritto al punto. Certo, soffre di problemi di ritmo in alcuni tratti, con momenti in cui la tensione si allenta senza motivo, ma nel complesso mantiene un'energia che non annoia. È il tipo di film che non pretende di rivoluzionare il genere, ma sa cosa vuole essere: un passatempo adrenalinico, un'ora e mezza di evasione pura. Perché allora il flop iniziale? Probabilmente una combinazione di fattori: una campagna marketing insufficiente, un'uscita in un periodo affollato, la concorrenza di titoli più blasonati. E poi c'è il fattore percezione: nel 2017 il pubblico cercava qualcosa di più originale, di meno derivativo. Ma lo streaming ha cambiato le regole del gioco. Su piattaforme come Prime Video, dove l'utente può premere play senza dover uscire di casa o spendere un biglietto, la soglia di rischio percepito crolla.

Un film che magari non giustifica una serata al cinema diventa improvvisamente un'opzione perfetta per il divano di casa. E poi c'è il fattore Jamie Foxx.. In un mare di contenuti anonimi, il suo volto sulla copertina di Sleepless funge da ancora di fiducia. Gli spettatori sanno cosa aspettarsi: professionalità, presenza scenica, un minimo garantito di intrattenimento. In un ecosistema streaming saturo, dove la scelta è paralizzante, la starpower conta più che mai.. Opere che erano state liquidate come mediocrità da sala vengono riscoperte, rivalutate, a volte persino celebrate.

Lo streaming permette una fruizione più rilassata, meno vincolata alle aspettative e al costo del biglietto. Un film può essere apprezzato per quello che è, senza il peso del confronto immediato con i kolossal che occupano le sale IMAX. Certo, Sleepless non diventerà un cult, non entrerà nelle liste dei migliori thriller della storia. Ma il suo ritorno in classifica dimostra che il concetto di fallimento, nel cinema, è sempre più relativo. Le piattaforme offrono una longevità che il circuito tradizionale non può garantire. Un film può dormire per anni, poi risvegliarsi e trovare il suo pubblico. E in fondo, non è questo il bello del racconto cinematografico. La possibilità di essere riscoperti, anche quando tutti ti avevano dimenticato.