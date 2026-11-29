Il nipote è vittima di bulli, lui lo allena a combattere: Chris Pratt nel nuovo film che sfida Karate Kid
Chris Pratt nel film Scuola per guerrieri coraggiosi su Apple TV: un undicenne vittima di bullismo si trasforma grazie all'allenamento di uno zio Navy SEAL.
C'è un momento nella vita di ogni ragazzino in cui il mondo sembra troppo grande, troppo ostile. Marc ha undici anni e attraversa precisamente quella fase. Non riesce a tenere il passo con i compagni di classe, in piscina annaspa senza saper nuotare, e ogni giorno a scuola diventa un campo minato emotivo a causa di un bullo che lo ha preso di mira. È il ritratto di un'infanzia in difficoltà, quella che molti genitori riconoscono con un nodo allo stomaco, quella che Hollywood ha raccontato infinite volte ma che continua a toccare corde profonde. Scuola per guerrieri coraggiosi, il nuovo film diretto da McG e disponibile in streaming su Apple TV, riprende questo archetipo universale del coming-of-age e lo riveste con l'uniforme dei Navy SEAL.
Nasce così l'Operazione Warrior Kid, un percorso estivo intensivo che miscela esercizio fisico, regole precise e un approccio quasi militare alla crescita personale. Marc viene sottoposto a un programma che prevede sveglia all'alba, sessioni di allenamento atletico, studio organizzato con metodo e, soprattutto, l'apprendimento di una filosofia di vita: il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di affrontare le proprie sfide nonostante essa. È un mantra che risuona attraverso tutta la narrazione, un'eco diretta di quello che Daniel LaRusso imparava dal signor Miyagi ne Il Karate Kid, anche se qui le bacchette sono sostituite da flessioni e la ceretta dall'autodisciplina.
Lo stesso Chris Pratt ha definito Scuola per guerrieri coraggiosi come "il Karate Kid di questa generazione", ed è una dichiarazione che centra il bersaglio. Entrambi i film raccontano la trasformazione di un ragazzino insicuro grazie a un mentore non convenzionale, entrambi mescolano preparazione fisica e crescita interiore, entrambi culminano in una prova finale che è tanto fisica quanto simbolica. La differenza sta nel linguaggio: se negli anni Ottanta il karate rappresentava l'esotico e il misterioso, oggi i Navy SEAL incarnano un ideale di eccellenza, determinazione e servizio che parla direttamente all'immaginario contemporaneo.
Non serve sempre l'originalità assoluta. A volte basta raccontare bene una storia che conosciamo già, con sincerità e un pizzico di cuore. E questo film, nel suo essere dichiaratamente ispirato a un classico come Karate Kid, riesce a trovare la propria voce in un'estate di allenamenti, cadute e piccole vittorie quotidiane che costruiscono qualcosa di più grande: la fiducia in se stessi.