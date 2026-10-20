Ted Lasso 5, Jason Sudeikis vuole continuare la serie ma svela un dettaglio che frena le speranze dei fan

Pubblicazione: 20 ottobre alle 09:00

Il futuro di Ted Lasso torna a far discutere, ma le ultime dichiarazioni di Jason Sudeikis potrebbero non essere quelle che i fan speravano di ascoltare. Dopo il ritorno della serie su Apple TV con una quarta stagione che sembrava destinata ad aprire un nuovo capitolo della storia, il protagonista e co-creatore ha finalmente affrontato la possibilità di realizzare nuovi episodi. E se da una parte ha confermato di voler continuare a interpretare l'allenatore più ottimista della televisione, dall'altra ha rivelato un dettaglio che lascia parecchi interrogativi: la quinta stagione non è ancora stata ordinata e gli sceneggiatori non hanno nemmeno cominciato a lavorarci.

Le parole dell'attore arrivano a pochi giorni dalla conclusione della quarta stagione, il cui episodio finale è stato distribuito il. Un ritorno particolarmente atteso, considerando che per molto tempo il terzo capitolo,, era stato presentato come la conclusione naturale della storia di Ted Lasso. Laha invece riportato il personaggio di Sudeikis a Richmond, questa volta alle prese con una sfida completamente diversa: allenare una squadra femminile di. Un cambiamento che ha permesso alla serie di esplorare nuove dinamiche, introducendo altri personaggi e offrendo nuove prospettive a quelli già conosciuti.

Proprio questa svolta aveva alimentato le speranze di chi immaginava un futuro ancora lungo per la produzione Apple. Nei mesi precedenti al debutto, infatti, erano emerse indiscrezioni secondo cui Sudeikis avrebbe avuto in mente un nuovo arco narrativo articolato in tre stagioni, dalla quarta alla sesta. Adesso, però, la situazione sembra meno definita di quanto si potesse immaginare, ed ospite del podcast Talk Easy with Sam Fragoso, Jason Sudeikis ha parlato apertamente della possibilità di realizzare una quinta e una sesta stagione di Ted Lasso, ammettendo di essere interessato a proseguire l'esperienza.

Ted Lasso, fonte: Apple

Quando il conduttore gli ha chiesto se avesse intenzione di continuare, l'attore ha spiegato che gli piacerebbe tornare ancora una volta nei panni del protagonista, aggiungendo però che un progetto del genere richiede il coinvolgimento di molte persone. “Mi piacerebbe, sì. Penso che sarebbe divertente”, ha dichiarato Sudeikis, lasciando intendere che il desiderio di continuare non sia affatto svanito. Il tono della conversazione è però cambiato quando Fragoso ha cercato di ottenere qualche informazione più concreta sui piani per il futuro. Di fronte all'osservazione che sembrasse piuttosto evasivo, l'attore ha chiarito di non voler nascondere nulla.

“Davvero non lo so. Non abbiamo ancora avviato una stanza degli sceneggiatori o nulla del genere”, ha spiegato, e si tratta di una precisazione significativa, soprattutto. A luglio, infatti, un approfondimento pubblicato da The Hollywood Reporter aveva suggerito che il gruppo creativo diper iniziare a sviluppare una quinta stagione, pur in assenza di un rinnovo ufficiale.

Le nuove parole di Sudeikis confermano invece che quel passaggio non è ancora avvenuto. Non soltanto Apple TV non ha annunciato nuovi episodi, ma al momento non risulta nemmeno avviata la fase di scrittura che dovrebbe precedere un'eventuale produzione. Questo non significa necessariamente che la serie sia destinata a concludersi con la quarta stagione, ed anzi il protagonista ha lasciato intendere che la volontà di continuare esista ancora, ma che tra il desiderio di raccontare altre storie e la realizzazione concreta di nuovi episodi ci sia una distanza da colmare.

On the Talk Easy with Sam Fragaso podcast, #JasonSudeikis said he "would like to" make #TedLasso season 5 happen but clarified that "yeah, I just don’t know. We haven’t started a writers’ room or anything like that." 😕 Read More: https://t.co/cukBdWle3t https://t.co/4t30TeGPCf — ScreenRant (@screenrant) October 19, 2026

Quando gli è stato chiesto se Apple fosse disposta a sostenere un eventuale proseguimento, Sudeikis ha risposto di presumere che la piattaforma sarebbe favorevole, senza però presentare questa possibilità come una certezza. Del resto, anche dai vertici del servizio streaming erano già arrivati segnali incoraggianti. Eddy Cue, dirigente Apple coinvolto nella supervisione della piattaforma, aveva espresso la speranza di vedere proseguire la serie, senza tuttavia confermare ufficialmente una quinta stagione.

C'è poi un altro aspetto interessante nelle dichiarazioni dell'attore.ha raccontato che, prima di decidere di tornare per la quarta stagione, aveva attraversato un periodo nel quale non riusciva più a immaginaree gli altri protagonisti. Con il passare del tempo, però, le idee avevano ricominciato a prendere forma, convincendolo che quel mondo narrativo avesse ancora qualcosa da offrire. La stessa cosa potrebbe accadere anche questa volta. “Ci servirà una tazza più grande”, ha scherzato l'attore parlando della possibilità di trovare ulteriore ispirazione per

Un'immagine che riflette bene il suo atteggiamento: aperto a nuove possibilità, ma senza voler promettere qualcosa che non è ancora stato deciso. Il successo di Ted Lasso, d'altra parte, ha rappresentato uno dei risultati più importanti per Apple TV fin dal debutto della serie nel 2020. La produzione ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Emmy, trasformando il personaggio interpretato da Sudeikis in uno dei volti più riconoscibili della televisione contemporanea. Il ritorno con la quarta stagione ha dimostrato inoltre che la storia può continuare anche cambiando prospettiva, senza limitarsi a riproporre le stesse dinamiche delle prime tre stagioni.

Ted Lasso, fonte: Apple

La nuova squadra femminile dell'AFC Richmond, insieme alle vicende dei personaggi storici, offre diverse possibilità narrative che potrebbero essere sviluppate in futuro, ma questo potenziale, almeno per il momento, non equivale a una conferma. Ted Lasso 5 resta quindi una possibilità concreta nelle intenzioni del suo protagonista, ma non ancora un progetto ufficialmente avviato. Non esistono date di uscita, riprese programmate o conferme sul cast, e le dichiarazioni di Sudeikis invitano a non dare per scontato un ritorno imminente.