Pubblicazione: 24 novembre alle 09:15

Il viaggio di Ted Lasso non è ancora finito. Dopo il grande ritorno della quarta stagione, che aveva riportato sullo schermo uno dei personaggi più amati degli ultimi anni, Apple TV ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Ted Lasso per una quinta stagione. Una notizia che farà felici gli appassionati della serie, soprattutto perché il precedente capitolo aveva lasciato aperti diversi interrogativi sul futuro dei protagonisti. E la conferma più importante riguarda proprio l'uomo che ha reso possibile il successo dello show: Jason Sudeikis tornerà a interpretare l'allenatore americano, continuando anche a lavorare alla produzione esecutiva.

L'annuncio è arrivato lunedì 23 novembre 2026, a. Una decisione che dimostra quanto Apple continui a puntare su una delle sue produzioni originali più rappresentative, capace di conquistare il pubblico internazionale e ottenere numerosi riconoscimenti. Il. Secondo i dati Nielsen,, distribuita il 5 agosto 2026, ha totalizzato circa 296,6 milioni di minuti di visualizzazione nei suoi primi due giorni di disponibilità, stabilendo un nuovo record per il debutto di una serie sulla piattaforma.

Numeri che hanno evidentemente contribuito a convincere Apple a proseguire l'avventura, anche se il rinnovo non era scontato. Per anni, infatti, Ted Lasso era stata considerata una storia destinata a concludersi con la terza stagione, terminata nel maggio 2023 con il ritorno del protagonista negli Stati Uniti. Dopo una pausa di tre anni, Jason Sudeikis aveva però deciso di rimettersi nei panni dell'allenatore, dando vita a un nuovo capitolo caratterizzato da importanti cambiamenti. Nella quarta stagione, Ted era tornato a Londra per affrontare una sfida completamente diversa dalle precedenti: allenare la squadra femminile dell'AFC Richmond, impegnata nella seconda divisione del calcio inglese.

Ted Lasso, fonte: Apple

Un cambiamento che aveva permesso agli sceneggiatori di esplorare nuove dinamiche sportive e personali, mantenendo però gli elementi che hanno reso celebre lo show: l'ottimismo del protagonista, il rapporto con i giocatori e l'importanza dei legami umani. Accanto a Sudeikis erano tornati diversi volti storici, tra cui Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Il cast si era inoltre arricchito di nuovi interpreti, come Tanya Reynolds, nei panni di Alice Chilton, figura destinata ad assumere un ruolo sempre più importante all'interno della squadra.

Proprio il finale della quarta stagione ha lasciato numerose possibilità narrative., le ultime puntate hanno modificato, aprendo la strada a nuove responsabilità per alcuni personaggi e a sviluppi significativi nelle loro vite sentimentali.potrebbe quindi approfondire le conseguenze di quelle decisioni, anche senon ha ancora diffuso una sinossi ufficiale dei nuovi episodi. Non è stato inoltre confermato quali attori,, torneranno a far parte del cast.

Un particolare interessante riguarda proprio le intenzioni del protagonista. Durante una recente partecipazione al podcast Talk Easy With Sam Fragoso, Sudeikis aveva manifestato interesse per la possibilità di arrivare fino alla sesta stagione, immaginando un nuovo arco narrativo composto da tre capitoli, dopo quello originale. L'annuncio di Ted Lasso 5 sembra dunque rappresentare un primo passo in quella direzione. Tuttavia, è importante precisare che una sesta stagione non è stata ancora ordinata ufficialmente e il futuro della produzione oltre il quinto capitolo rimane tutto da definire.

Ted Lasso, fonte: Apple

Per quanto riguarda i tempi, alcune indiscrezioni indicano che le riprese potrebbero iniziare nell'aprile 2027. Al momento, però, Apple TV non ha comunicato una data ufficiale per l'inizio della produzione o per l'uscita dei nuovi episodi. Considerando i tempi necessari per realizzare una stagione televisiva di questa portata, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti prima di conoscere il periodo di distribuzione. Creata da Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, Ted Lasso ha debuttato nel 2020, trasformandosi rapidamente in uno dei maggiori successi della piattaforma.