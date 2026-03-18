Il reboot di Buffy cancellato all’improvviso: il motivo reale della rimozione del progetto fa infuriare i fan

Pubblicazione: 18 marzo alle 11:10

La cancellazione del reboot di Buffy l'ammazzavampiri ha colto tutti di sorpresa, trasformandosi rapidamente in un caso mediatico. Il progetto, intitolato “New Sunnydale”, prometteva di riportare in vita uno dei franchise più amati della TV, con il ritorno di Sarah Michelle Gellar in un ruolo chiave. Tuttavia, nonostante le grandi aspettative, Hulu ha deciso di interrompere tutto dopo la realizzazione dell’episodio pilota. La scelta, definita improvvisa e difficile da comprendere, ha generato rabbia tra i fan. E, secondo quanto emerso, dietro la decisione ci sarebbero motivazioni ben precise.

Il primo elemento da considerare è propriodiretta di. L’attrice ha raccontato che uno dei principali ostacoli al progetto è stato un dirigente interno, apertamente non interessato alla serie originale. Questo aspetto ha reso ilfin dall’inizio: lavorare su un prodotto così iconico senza il supporto convinto dei vertici ha. Secondo le ricostruzioni, quel dirigente sarebbe, presidente diTelevision Group e responsabile dei contenuti Hulu.

Entrando nel merito del progetto, “New Sunnydale” non era un semplice remake, ma una continuazione narrativa. La storia avrebbe introdotto una nuova giovane cacciatrice, Nova, interpretata da Ryan Kiera Armstrong, affiancata da una versione più adulta di Buffy. L’idea era quella di creare un ponte tra passato e presente, mostrando due generazioni a confronto. Alla sceneggiatura lavoravano Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman, mentre la regia era affidata a Zhao, elemento che aveva convinto Gellar a tornare nel franchise dopo anni di distanza.

Buffy, fonte: Disney

Nonostante queste premesse solide, i problemi sono emersi dopo il pilot. Alcune fonti indicano che Hulu lo abbia giudicato troppo “giovane” nel tono e con una portata narrativa limitata. Allo stesso tempo, però, sarebbero arrivate richieste contraddittorie: mantenere lo spirito della serie originale, ma anche osare di più con idee innovative. Questo ha portato a diverse riscritture, culminate in una nuova versione più lunga e più focalizzata sul personaggio di Buffy.

Le difficoltà non si fermano qui. Secondo alcune ricostruzioni, anche il budget avrebbe rappresentato un problema, con costi ritenuti troppo elevati per il tipo di progetto. Altri parlano invece di, legate alla direzione creativa e alladi reggere il confronto con l’eredità della serie originale. Nonostante gli studi coinvolti fossero soddisfatti della nuova versione, la decisione finale è stata comunque quella di cancellare tutto.

Un aspetto che ha ulteriormente alimentato le polemiche è stato il tempismo dell’annuncio. La notizia è arrivata in un momento particolarmente delicato: pochi giorni prima di importanti eventi professionali sia per Gellar che per Zhao, tra premiere cinematografiche e appuntamenti legati agli Oscar 2026. Questo ha fatto percepire la comunicazione come poco rispettosa, aumentando il malcontento interno ed esterno.

Buffy, fonte: Disney

Dal punto di vista umano, la delusione è evidente. Gellar ha espresso rammarico non solo per la fine del progetto, ma anche per il fatto che il pubblico non potrà vedere il lavoro svolto, in particolare l’interpretazione della giovane protagonista, definita “una superstar”. Anche altri membri del cast originale, come David Boreanaz, hanno manifestato supporto, segno del forte legame ancora esistente attorno alla serie.

Infine, resta aperta una possibilità: Hulu e Disney non escludono di tornare in futuro sull’universo di Buffy con un nuovo tentativo. Tuttavia, questo rappresenta già il terzo progetto fallito negli anni per riportare in vita la saga. Per i fan, ciò che rende questa cancellazione particolarmente dolorosa è il coinvolgimento diretto di Gellar e la sensazione che il progetto sia stato interrotto non per mancanza di potenziale, ma per scelte interne controverse.