Inaugurato Viale Francis Ford Coppola a Cinecittà alla presenza del regista: le immagini

Pubblicazione: 14 ottobre alle 11:38

È il giorno di Francis Ford Coppola: il grande regista è infatti a Roma per presentare Megalopolis con un grande evento in preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città, e questa sera introdurrà l'anteprima del suo nuovo film in diretta dagli studios di Cinecittà (l'evento verrà trasmesso in collegamento satellitare con tutti i cinema d'Italia, noi saremo ad Arcadia Cinema di Melzo a partire dalle ore 19.15).

Ma prima, una grande sorpresa per il Maestro, a cui è stata intitolata una via proprio a Cinecittà:. Questi studi sono molto cari al regista italoamericano, in essi ha infatti preparato alcune scene de Il padrino parte III. "Il mio sogno era far parte del Cinema con la C maiuscola, volevo far parte del gruppo di grandi maestri che mi hanno preceduto," ha dichiarato Coppola all'evento. "Un piccolo sogno che avevo da studente, quando studiavo alla scuola di cinema a Los Angeles. Non avevo un'auto né una ragazza, e una era necessaria per avere l'altra. Ma siccome all'epoca Hollywood era a Roma, a Cinecittà, il mio sogno era andare al Centro Sperimentale". Il regista, nel ricevere le Chiavi, ha aggiunto un augurio: "Dedico questa chiave ai giovani registi, perché faranno dei film bellissimi che non possiamo neache immaginare".

Domani martedì 15 ottobre il Sindaco di Roma Capitale riceverà Coppola in Campidoglio per consegnargli la massima onorificenza in Aula Giulio Cesare. Alle 18, infine, il regista inaugurerà le giurie di Alice nella Città, durante l'incontro (che si terrà presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica) ripercorrerà gli oltre sessant'anni di carriera che l'hanno reso uno dei Maestri più importanti e celebrati della storia del cinema.

Qui sotto potete vedere le nostre foto esclusive e il video dell'inaugurazione di Viale Francis Ford Coppola a Cinecittà!