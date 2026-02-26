Intervista col Vampiro: la terza stagione vedrà protagonista il vampiro Lestat (ed è in arrivo quest'anno)

Pubblicazione: 26 febbraio alle 12:36

Dopo quasi due anni di attesa dall'esplosivo finale della seconda stagione andato in onda nel giugno 2024, AMC ha finalmente confermato il mese di rilascio per il tanto atteso ritorno di Intervista col Vampiro. La terza stagione della serie supernatural che ha conquistato critica e pubblico debutterà a giugno 2026, ma con un cambio di rotta significativo: il titolo dell'installment sarà Il Vampiro Lestat, spostando definitivamente i riflettori sul carismatico personaggio interpretato da Sam Reid.



L'annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali di AMC, accompagnato da un poster che non lascia spazio a dubbi sulla direzione artistica della nuova stagione. L'immagine ritrae Lestat in tutto il suo splendore da rockstar, anticipando quella che si preannuncia come una delle trasformazioni più audaci nella storia della serie. Il cambio di titolo non è casuale: riflette fedelmente la scelta di adattare il secondo libro del ciclo The Vampire Chronicles di Anne Rice, spostando la narrazione dalla prospettiva di Louis de Pointe du Lac a quella del suo creatore e tormentato amante.

Poster della nuova stagione di Intervista col Vampiro





The Vampire Lestat promette di essere una stagione incentrata sul rock and roll, con il protagonista che decide di uscire allo scoperto formando una band e imbarcandosi in un tour multi-città. Ma questa scelta apparentemente frivola nasconde conseguenze profonde: mentre la band guadagna popolarità, l'influenza di Lestat su vampiri e umani aumenta vertiginosamente. E non tutti sono pronti ad accettare questo nuovo equilibrio di potere.



Il divertimento del vampiro più esuberante della letteratura gotica, però, verrà interrotto da volti familiari del suo passato che lo danno attivamente alla caccia. La stagione dovrà bilanciare le scene da palcoscenico rock con la tensione narrativa di chi fugge da nemici che conoscono ogni suo segreto. Parallelamente, il mondo dei vampiri dovrà confrontarsi con un fenomeno inquietante noto come Great Conversion, un'impennata innaturale nel numero di vampiri che minaccia di sovvertire l'ordine costituito.



Le new entry ampliano considerevolmente l'universo narrativo. Jennifer Ehle, nota per ruoli in Zero Dark Thirty e The King's Speech, interpreterà Gabriella, la madre di Lestat, un personaggio che promette di aggiungere profondità psicologica al protagonista. Si uniscono al cast anche Damien Atkins, Ella Ballentine, Jeanine Serralles e Christopher Heyerdahl. Ma l'aggiunta più significativa è probabilmente Sheila Atim di The Woman King, che darà volto e voce ad Akasha, la madre di tutti i vampiri, una figura mitologica che i lettori di Anne Rice attendono da anni di vedere rappresentata sullo schermo.

Lestat nella serie tv Intervista col Vampiro





La serie fa parte dell'Immortal Universe di AMC, un ambizioso progetto che sta espandendo l'eredità letteraria di Anne Rice attraverso multiple produzioni interconnesse. Il successo critico e di pubblico delle prime due stagioni ha consolidato la fiducia del network nel franchise, permettendo alla produzione di alzare ulteriormente l'asticella per questa terza stagione che si preannuncia come la più spettacolare e visivamente ambiziosa finora.



La scelta di AMC di spostare il focus narrativo su Lestat e di cambiare il titolo della stagione dimostra una comprensione profonda del materiale di partenza e la volontà di onorare la struttura dei romanzi di Rice, dove ogni libro offre una prospettiva diversa sullo stesso universo. The Vampire Lestat non sarà semplicemente una continuazione: sarà una reinvenzione, un cambio di registro che promette di esplorare temi di identità, potere e il prezzo della celebrità attraverso la lente del soprannaturale. I fan italiani dovranno solo attendere il prossimo Giugno, che la stagione arrivi su Netflix.