Intrappolati in un incubo senza uscita: su Prime Video, il film che ha terrorizzato Cannes

Pubblicazione: 31 ottobre alle 15:00

C'è qualcosa di profondamente disturbante nell'idea di non poter tornare a casa. O peggio: di essere intrappolati proprio in quella che dovrebbe essere la tua casa. Vivarium, il film del 2019 diretto dal regista irlandese Lorcan Finnegan disponibile su Prime Video, gioca esattamente su questa paura primordiale, trasformando il sogno della prima abitazione in un incubo claustrofobico senza via d'uscita. Presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Cannes 2019, questo thriller fantascientifico ha diviso critica e pubblico, ma ha lasciato un segno indelebile in chiunque l'abbia visto. Non è un film che si dimentica facilmente, anche quando vorresti farlo. Gemma e Tom, interpretati rispettivamente da Imogen Poots e Jesse Eisenberg, sono una giovane coppia in cerca di un nido d'amore. Come tanti millennial alle prese con il mercato immobiliare, si affidano a un agente che promette la soluzione perfetta.

Martin, una figura dall'aspetto stranamente artificiale interpretata da Jonathan Aris, li conduce nel complesso residenziale di Yonder, un quartiere di villette identiche che sembrano uscite da un catalogo Ikea dell'orrore.. Semplicemente evapora, insieme alla sua auto. E qui inizia il vero incubo: ogni tentativo di lasciare il quartiere li riporta esattamente al punto di partenza, davanti all'odiato civico 9.. Poi arriva la scatola. Al suo interno, un neonato. Il messaggio è chiaro e agghiacciante: se alleverete il bambino, sarete liberi. Altrimenti resterete prigionieri per sempre.. Imita le voci degli adulti con una perfezione meccanica, emette grida stridenti che sembrano provenire da un'altra dimensione, osserva la coppia con occhi privi di calore umano. È una creatura aliena sotto sembianze infantili, e Gemma e Tom ne sono terrorizzati tanto quanto ne sono responsabili.. La trappola suburbana di Yonder rappresenta la gabbia dorata delle aspettative sociali: comprare casa, mettere su famiglia, crescere figli. Quello che dovrebbe essere il coronamento di un sogno diventa una prigione esistenziale dove l'individualità viene cancellata dalla ripetizione meccanica.

Jesse Eisenberg porta sullo schermo la sua caratteristica energia nervosa, perfetta per un personaggio che scivola lentamente nella disperazione. Tom inizia a scavare una buca nel giardino, un'attività ossessiva e priva di senso che diventa il suo unico appiglio alla sanità mentale. Imogen Poots restituisce invece tutta l'angoscia di Gemma, combattuta tra l'istinto materno verso la creatura e il disgusto per ciò che rappresenta. Vivarium dura 97 minuti che sembrano dilatarsi come il tempo percepito dai protagonisti. È un film che non concede respiro, che ti tiene incollato allo schermo con un senso di crescente oppressione.

Finnegan non spiega cosa sia realmente Yonder, chi controlli questo esperimento crudele o quale sia lo scopo ultimo., e l'unica certezza è che il ciclo continuerà, con nuove cavie al posto di quelle consumate.