Jamie Lee Curtis su Prime Video nel sequel sulla vendetta che Haddonfield aspettava da 40 anni

Pubblicazione: 31 ottobre alle 09:00

La notte di Halloween non è finita. Mentre le fiamme divorano lo scantinato della casa di Laurie Strode, Haddonfield crede di poter finalmente tirare un respiro di sollievo. Michael Myers è intrappolato nell'inferno che merita, o almeno così sembrava. Ma chi conosce la saga sa che il Male – quello con la M maiuscola – non brucia così facilmente. Halloween Kills, diretto da David Gordon Green e disponibile su Prime Video, riprende esattamente da dove il capitolo precedente si era interrotto. È il dodicesimo film della saga che dal 1978 ha segnato l'immaginario collettivo dell'horror. Ma questa volta qualcosa cambia radicalmente. Non è più solo una questione personale tra Laurie e il suo carnefice mascherato. La posta in gioco si allarga, diventa comunitaria, sociale. Haddonfield intera scende in campo.





. Le ferite riportate sono gravi, ma il suo spirito è ancora intatto. Accanto a lei ci sono sua figlia Karen, interpretata da Judy Greer, e la nipote Allyson, che ha il volto di Andi Matichak. Tre generazioni di donne segnate dallo stesso incubo, convinte di averlo finalmente seppellito sotto le macerie fumanti. Ma Michael Myers non è uno che si arrende. Green non risparmia nulla allo spettatore: la violenza qui è cruda, sanguinolenta, quasi estrema per gli standard mainstream. Ogni colpo, ogni uccisione è mostrata con una chiarezza che fa male agli occhi e allo stomaco.Quando Laurie scopre che i pompieri sono stati massacrati, la sua speranza si trasforma in rabbia. E questa volta non è sola., e con loro è cresciuta la consapevolezza che Michael Myers non è un uomo qualunque. Anthony Michael Hall e Kyle Richards riprendono i ruoli che da quarant'anni attendevano una chiusura, portando sullo schermo il peso di un trauma generazionale mai superato.. E qui Green gioca su più livelli: c'è il riferimento al fallimento istituzionale, ma c'è anche una riflessione più profonda sul populismo, sulla giustizia fai-da-te, sulla folla che diventa branco. Ogni riferimento alla nostra contemporaneità non è casuale. Halloween Kills è un film che parla dell'oggi, mascherato da horror slasher.

Il cast si arricchisce di volti noti come Will Patton nel ruolo di Frank Hawkins, e persino un cameo di Bob Odenkirk. Curiosità: a Paul Rudd era stato offerto di riprendere il ruolo di Tommy Doyle che aveva interpretato in Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers del 1995, ma ha dovuto declinare per conflitti di programmazione con Ghostbusters 2020. La parte è quindi passata ad Anthony Michael Hall, che ne ha fatto una performance intensa e credibile. Halloween Kills non è un semplice ponte verso il capitolo finale, Halloween Ends. È un tassello fondamentale che modifica gli equilibri della saga, che alza la posta e trasforma la caccia personale in una battaglia collettiva. I 106 minuti di durata scorrono rapidi, alternando momenti di quiete inquietante a esplosioni di violenza gratuita ma mai fine a se stessa.





Il film divide il pubblico, questo è innegabile. C'è chi lo considera eccessivo, chi invece apprezza proprio questa scelta di non risparmiarsi, di mostrare l'orrore per quello che è: brutale, insensato, devastante., che perde la bussola morale inseguendo l'illusione della giustizia immediata.