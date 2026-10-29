Le riprese di Young Sherlock 2 sarebbero finite: ecco quando potremmo vederla su Prime Video

Pubblicazione: 29 ottobre alle 17:19

Il ritorno del giovane detective più amato di Prime Video si avvicina. Young Sherlock, la serie mystery che ha conquistato 45 milioni di spettatori nei primi 28 giorni dal debutto, ha quasi completato le riprese della seconda stagione, e le tempistiche suggeriscono un ritorno sugli schermi più rapido del previsto. La notizia arriva direttamente dal backstage della produzione. Jany Temime, costume designer della serie, ha risposto a un commento su Instagram a fine settembre rivelando che le riprese si sarebbero concluse nell'arco di tre settimane. Se la timeline è stata rispettata, il cast e la troupe avrebbero terminato il lavoro sul set già a metà ottobre, aprendo scenari interessanti per la data di lancio.





con valutazioni nell'ordine dell'80% su Rotten Tomatoes. Otto episodi che hanno reimmaginato gli anni giovanili di Sherlock Holmes, trasformando la storica rivalità con Moriarty in un'inaspettata amicizia tra parisotto la regia dei primi due episodi firmata da Guy Ritchie, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. Il rinnovo per la seconda stagione è arrivato rapidamente, ad aprile 2026, e la produzione è ripartita altrettanto velocemente, con le riprese svolte in Italia.

Ora, se la post-produzione seguirà i ritmi standard dell'industria, Young Sherlock 2 potrebbe mantenere la stessa finestra di lancio della prima stagione, approdando su Prime Video nei primi mesi del 2027, o al massimo a metà anno. Naturalmente, le tempistiche di produzione possono subire slittamenti di giorni o settimane per ragioni tecniche o creative, e Prime Video non ha ancora confermato ufficialmente la conclusione delle riprese. Tuttavia, considerando i tempi necessari per la post-produzione e per la campagna promozionale che solitamente precede di alcuni mesi il debutto effettivo, un lancio all'inizio del 2027 appare più che plausibile.

Il cast della seconda stagione vedrà alcuni volti nuovi di peso. Olivia Williams, star di Dune: Prophecy, Sophie Skelton di Outlander, Indira Varma di The Night Manager e Aidan Gillen, noto per il suo ruolo in Game of Thrones, si uniranno alla produzione con personaggi ancora avvolti nel mistero. I dettagli sui loro ruoli vengono mantenuti riservati dalla produzione. Ci saranno però anche alcune assenze significative. Zine Tseng, che interpretava il doppio ruolo di Xiao Wei e della principessa Gulun Shou'an, non tornerà per la seconda stagione. Anche Joseph Fiennes, nel ruolo di Silas Holmes, e Numan Acar, che interpretava Esad, il fixer di Silas, non faranno ritorno.

Chi ha visto il finale della prima stagione comprenderà le ragioni narrative dietro queste scelte. Mentre attendiamo conferme ufficiali sulla data di lancio, una cosa è certa:di quanto molti si aspettassero. Se le tempistiche di produzione vengono rispettate e Prime Video decide di capitalizzare sullo slancio della prima stagione,