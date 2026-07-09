Jenna Ortega e Glenn Powell su Netflix, in questa serie animata ispirata alla saga di Spielberg

Pubblicazione: 09 luglio alle 15:00

Tra i tanti contenuti disponibili su Netflix, alcune gemme finiscono per affondare senza che nessuno se ne accorga. È il destino toccato a Jurassic World: Camp Cretaceous una serie animata che ha fatto qualcosa di impensabile: essere più fedele allo spirito del Jurassic Park originale di Steven Spielberg rispetto ai blockbuster da centinaia di milioni di dollari che hanno dominato i botteghini negli ultimi anni. Eppure, questa serie non ha mai raggiunto il successo mainstream che meritava.

Un paradosso stridente, considerando che stiamo parlando di una produzione legate a uno dei franchise più redditizi della storia del cinema. Camp Cretaceous debutta nel 2020, posizionandosi temporalmente tra gli eventi di Jurassic World del 2015 e Jurassic World: Il regno distrutto del 2018.. Tra loro c'è Brooklyn, aspirante travel influencer interpretata da Jenna Ortega, Darius di Paul-Mikél Williams, Yaz di Kausar Mohammed, Ben di Sean Giambrone e l'entusiasta Sammy di Raini Rodriguez.

Ma non lasciatevi ingannare dal formato animato. Questa serie non è affatto un prodotto per bambini. Si tratta, invece, probabilmente di un seguito più tonalmente fedele al film originale di Spielberg del 1993, che recupera quella miscela imprevedibile di tensione, suspense ed elementi horror che caratterizzava l'adattamento del romanzo di Michael Crichton. Mentre sequel come Il mondo perduto: Jurassic Park del 1997 e Jurassic World: Il dominio hanno privilegiato sequenze d'azione spettacolari a scapito della tensione narrativa, Camp Cretaceous adotta un approccio più sottile e cerebrale.

La serie funziona essenzialmente come un horror da assedio, seguendo i tentativi disperati del gruppo di fuggire da un Jurassic World caotico e fuori controllo. La struttura narrativa privilegia scelte di storytelling genuinamente imprevedibili e morti di personaggi che lasciano il segno. Questo approccio garantisce che lo show animato sia un degno erede del film originale, ricordando quanto fosse oscuro il finale di Jurassic Park, un dettaglio che apparentemente ogni altro sequel ha dimenticato, compreso quello dello stesso Spielberg.



Il cast vocale di Camp Cretaceous è a dir poco impressionante. Oltre a Ortega e Powell, che avrebbe successivamente conquistato Hollywood con film come Top Gun: Maverick, Twisters e questa rom-com con Sydney Sweeney, la serie vanta Stephanie Beatriz, Jameela Jamil, Bradley Whitford e Haley Joel Osment. In un panorama dominato da reboot e sequel che giocano sul sicuro, questa serie ha scelto la strada più difficile: essere fedele allo spirito dell'originale, anche a costo di alienare chi si aspettava un prodotto leggero e spensierato. Il fatto che non sia diventato il successo mainstream che meritava dice molto sul modo in cui consumiamo contenuti nell'era dello streaming, dove troppo spesso la quantità prevale sulla qualità, e dove vere perle rischiano di passare inosservate nel flusso incessante di novità.