Su Netflix, c'è una serie horror dimenticata che ha trasformato Bill Skarsgård in una star (prima di It)

Pubblicazione: 08 luglio alle 20:00

Quando Netflix era ancora un terreno inesplorato per le serie originali, una produzione horror ha contribuito a scrivere la storia dello streaming. Hemlock Grove, la serie soprannaturale con Bill Skarsgård nei panni del protagonista Roman Godfrey. Hemlock Grove occupa infatti un posto d'onore nei libri di storia dello streaming: fu uno dei primissimi Netflix Original, prodotto in contemporanea con colossi come La casa di carta, Orange is the New Black e Lilyhammer.

, che ha sviluppato l'adattamento televisivo insieme a Lee Shipman, la serieche sconvolgono l'omonima cittadina fittizia., erede della ricca e potente famiglia Godfrey che domina la città,. La sua vita prende una piega inaspettata quando stringe amicizia con Peter Rumancek, interpretato da Landon Liboiron, e insieme iniziano a indagare su, una rampa di lancio verso Hollywood che avrebbe cambiato per sempre la sua carriera., prima che l'attore compisse il grande salto al cinema che lo avrebbe consacrato., con alcune valutazioni decisamente negative che criticavano lo stile visivo a tratti alienante e alcune scelte narrative.

Tuttavia, come spesso accade con le produzioni di genere, Hemlock Grove sviluppò un seguito di fan devoti che ne apprezzarono l'atmosfera cupa e il tentativo ambizioso di portare l'horror gotico nel formato seriale. Non a caso, la serie ottenne due nomination agli Emmy per la miglior sigla musicale e per gli effetti speciali.



I fan storici possono rivedere una serie che ha segnato un momento di transizione nella storia della serialità e ha fatto da apripista per il successo di Bill Skarsgård (protagonista anche di questa serie su Netflix). I nuovi spettatori possono invece scoprire le origini di un attore che oggi domina il genere horror, osservando una performance grezza ma già promettente. E poi,chi semplicemente cerca contenuti horror da divorare, troverà in questa serie un prodotto imperfetto ma sincero nel suo approccio al soprannaturale.



