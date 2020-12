A neanche un mese di distanza dalla scomparsa di David Prowse , la saga disaluta un altro nome storico, quello dil’interprete originale di Boba Fett. La notizia è stata data su Instagram da Daniel Logan, l’attore che ha interpretato l’iconico cacciatore di taglie ancora bambino in

Jeremy Bulloch, nato a Market Harborough il 16 febbraio del 1945, è apparso, nei panni di Boba Fett, in Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora e in Star wars: Episodio VI: Il ritorno dello Jedi. Come ricorda anche Wikipedia:

Jeremy Bulloch inoltre apparso in tre film della serie di James Bond, nei panni di Smithers, l’assistente di Q.

Bulloch ha preso parte alla serie televisiva britannica Doctor Who ed è spesso presente alle convention fantascientifiche. Recentemente è apparso in camei, nei film amatoriali Order of the Sith: Vengeance e Downfall – Order of the Sith, assieme ad altri attori della saga di Guerre stellari come David Prowse e Michael Sheard.