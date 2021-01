Leggi anche: Freaky e Auguri per la tua morte potrebbero condividere lo stesso universo secondo il regista Christopher Landon

L’anno scorsoaveva parlato della possibilità di un crossover tra(che in Italia non abbiamo ancora visto) e

Nel caso vi fossero sfuggite, ecco le parole dell’attrice:

Sarebbe folle e così divertente. Ci sto! […] Una delle cose che amo così tanto dei film di Auguri per la tua morte e che è presente anche in Freaky, anche se si è trattato di un film molto innovativo, è che si tratta di storie piene di amore e cuore. Entrambi i film hanno così tanto cuore anche se sono divertenti, cupi e contorti, ed ecco perché potrebbe esserci un crossover. E poi c’è quel pizzico di magia sconosciuta, di fantascienza bizzarra, perciò me le immagino davvero bene Tree e Millie che uniscono le forze per risolvere un po’ di cose.

Rothe è tornata a parlare di tale eventualità in un’intervista più recente con THR, di cui vi riportiamo un estratto:

Credo sia assolutamente da fare perché, come hai detto, [la Butcher di Katherine Newton] dà mostra di così tanta forza, potere e spaccaculaggine in quel ruolo. Sono stata così fortunata di vederlo [Freaky] al fine settimana di apertura, contiene delle interpretazioni così pazzesche da parte sia di Kathryn che di Vince. Perciò concordo sul fatto che ci dovrà essere uno scontro tra Tree e Millie. Magari Vince potrà fare un cammeo da regina dell’urlo visto che ha dato un bel po’ di filo da torcere ad altre colleghe. Ha fatto un lavoro magnifico! La cosa che adoro di Chris è che ti spiazza proprio in questo modo. Chi avrebbe mai immaginato che Vince Vaughn potesse essere la regina dell’urlo della nuova generazione? Ha trovato onestà, sincerità e vulnerabilità in lui, dei colori che non avevo mai visto in Vince prima d’ora, e questa è una cosa che adoro dei film che mischiano più generi. Ci sono più occasioni per certi attori di uscire dagli schemi a cui sono tutti abituati.

L’anno scorso anche Christopher Landon, regista di tutte le pellicole, ha confermato che secondo lui i due progetti targati Blumhouse potrebbero senza problemi condividere lo stesso universo: