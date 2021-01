ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Sallah in, dopo averlo interpretato già in alcuni capitoli della saga.

L’attore non si è sbilanciato molto, ha mostrato di sapere la data d’inizio riprese (lasciando intendere che sia stato coinvolto), finendo per dare, però, una risposta molto “diplomatica”.

Ecco quanto dichiarato in un’intervista con ComingSoon:

A quanto so il film si farà davvero, a quanto pare a maggio. Sono leggermente scettico per il fatto che il mondo sarà pronto alle riprese di un film simile a maggio. Suppongo sia possibile che mi chiederanno di partecipare. Basta un fischio! Ma credo dovremo aspettare ancora un po’ e, insomma, aspettare annunci dai piani alti in modo da condividere la mia gioia o il mio disappunto. È abbastanza diplomatico, no?

Subito dopo l’Investor Day della Disney a dicembre, il profilo twitter ufficiale della Lucasfilm annunciava ufficialmente il quinto film con queste parole:

La compagnia è al lavoro sulla pre-produzione del prossimo capitolo della saga d’Indiana Jones. Alla regia c’è James Mangold, regista di Le Mans ’66 – La grande sfida, e lo stesso Indy, Harrison Ford, tornerà per proseguire il viaggio del suo iconico personaggio. L’avventura arriverà nel 2022.

Per la prima volta, da quando il franchise esiste, un capitolo di Indiana Jones non verrà diretto dal Steven Spielberg che ha deciso, in totale autonomia, che doveva essere un nuovo regista a dare forma alla pellicola con una prospettiva e un taglio inediti.

James Mangold sta scrivendo il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta), non sappiamo se i due abbiano deciso di partire ex novo o di utilizzare comunque come base la storia sviluppata da Spielberg e Koepp.

Annunciato nel 2016, Indiana Jones 5 doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete Indiana Jones 5? Ditecelo nei commenti!