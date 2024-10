Joker 2 arriva già in digitale, previste perdite tra i 150 e i 200 milioni di dollari

Pubblicazione: 15 ottobre alle 07:58

Joker 2 non ha purtroppo ripagato le aspettative della Warner Bros. rivelandosi un sonoro flop, incassando 165 milioni in tutto mondo in due settimane e soli 51,5 negli Stati Uniti. In confronto, il primo film era a quota 96,2 milioni in patria e 250 milioni in tutto il mondo a soli tre giorni dall'uscita.

Stando alle previsioni, la pellicola con Joaquin Phoenix e Lady Gaga terminerà la sua corsa intorno ai 215 milioni a livello globale, il che rappresenterà un grosso problema per lo studio che ha impiegato 200 milioni di dollari di budget e circa 100 milioni in spese promozionali.

Di questo passo, il film non si avvicinerà neanche lontanamente ai 450 milioni di dollari necessari per raggiungere il punto di pareggio. Di conseguenza, la pellicola dovrebbe perdere tra i 150 e i 200 milioni di dollari, secondo le stime di addetti ai lavori e di tre dirigenti rivali. Una fonte ipotizza che il film finirà per andare in perdita per poco più di 200 milioni di dollari, mentre un'altra crede che i danni potrebbero avvicinarsi più ai 125 milioni di dollari.

Fonti della Warner Bros. affermano che il film raggiungerà il pareggio a 375 milioni di dollari, non alla cifra indicata altrove.

"Qualsiasi stima suggerita da 'addetti ai lavori' anonimi o 'dirigenti rivali' è grossolanamente sbagliata e porta avanti una tendenza secondo cui le voci vengono riportate come fatti" ha commentato in proposito un portavoce della Warner Bros. "Il film continua a essere proiettato nelle sale, questa settimana debutterà in Cina e continuerà a generare entrate durante la sua visione in digitale".

Il debutto in streaming

E a proposito di digitale, Joker 2 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 29 ottobre, a riprova che lo studio vorrebbe approfittare della campagna promozionale cinematografica per generare le vendite casalinghe.

Ad oggi, invece, non è ancora chiaro quando il film debutterà in streaming. Se la Warner Bros. seguirà lo stesso modello di Aquaman e il regno perduto (un altro sequel di un film da un miliardo di dollari crollato al botteghino), bisognerà attendere un paio di mesi dall'uscita, perciò intorno a inizio dicembre.