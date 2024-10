Joker 2 ottiene un punteggio CinemaScore scioccante

Pubblicazione: 05 ottobre alle 09:49

Se in Italia gli incassi di Joker: Folie À Deux sembrano tenere, negli Stati Uniti i timori emersi dopo le anteprime di giovedì sono stati confermati dai voti raccolti da CinemaScore nella giornata di venerdì. Il film di Todd Phillips ha battuto infatti un record negativo, ottenendo un punteggio D nei sondaggi.

CinemaScore è un'azienda che si occupa di ricerche di mercato: realizza sondaggi all’uscita dei cinema con i quali raccoglie le valutazioni degli spettatori, rispetto ai film che hanno appena visto, espresse utilizzando lettere. I punteggi vengono utilizzati per elaborare proiezioni accurate sugli incassi basate sui dati statistici: più un film riceve un punteggio CinemaScore alto, più è alta la probabilità di un passaparola positivo e quindi di moltiplicatori più alti tra l’incasso del giorno d’apertura, o del weekend d’apertura, e l’incasso a fine corsa della pellicola.

Un punteggio A o A+ solitamente prevede un grande successo a lungo termine al botteghino. A di solito ha un moltiplicatore medio di 3.6, mentre A+ ha un moltiplicatore medio di 4.8. I film che ottengono un punteggio C- invece hanno un moltiplicatore molto più basso, in media solo due volte e mezzo tra l’incasso nel weekend d’esordio e quello a fine corsa.

Cosa significa un punteggio CinemaScore D per Joker 2

Joker 2 è il primo cinecomic a ricevere un punteggio così basso. The Marvels eThe Flash ricevettero una B, Madame Web e Morbius C+; il primo Joker ricevette B+. Recentemente, Megalopolis ha ottenuto un punteggio CinemaScore D+ (quindi leggermente meglio di Joker 2), così come Borderlands. Tutti film giudicati dei flop, che hanno deluso la critica e il pubblico. L'unico altro film post-Covid ad aver ottenuto un punteggio D è L'esorcismo - Ultimo atto.

Nel caso del blockbuster di Todd Phillips, appare evidente che sul giudizio degli spettatori pesano soprattutto le aspettative rispetto al primo film, attorno al quale si era creata un'ondata di curiosità (e di dibattito tra detrattori e sostenitori). Già dopo averlo visto al Festival di Venezia avevamo evidenziato come con questo sequel Phillips stesse giocando col fuoco, e che l'intera operazione appariva coraggiosa quanto rischiosa. Ricordiamo infatti che se il primo film era costato circa 50 milioni di dollari,è costato circa 200 milioni di dollari: 50 milioni sono stati spesi soltanto per i compensi del regista e di Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Inoltre, Puck News ha svelato che sebbeneavesse chiesto che le riprese si svolgessero in qualche territorio con sgravi fiscali in modo da abbattere il budget, Phillips ha insistito che si svolgessero a Los Angeles, facendo lievitare i costi.

Il passaparola negativo starebbe già iniziando a farsi notare nelle proiezioni d'incasso di venerdì, che sono state abbassate notevolmente: l'idea è che il film abbia raccolto complessivamente meno di 20 milioni di dollari ieri (sotto i 24.1 milioni di The Flash e i 21.6 milioni di The Marvels). A questo punto si pensa che Joker 2 possa non raggiungere i 40 milioni di dollari nel weekend: oltre al passaparola, pesa anche il fatto che si tratta di un film vietato ai minori, quindi con meno spinta sul grande pubblico il sabato e la domenica.

Vi terremo aggiornati...