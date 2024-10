Joker 2 guida la classifica italiana di venerdì 4 ottobre

Pubblicazione: 05 ottobre alle 08:58

Se negli Stati Uniti gli incassi di Joker 2 iniziano a preoccupare e potrebbero tradursi in un weekend d'esordio molto inferiore alle aspettative, l'Italia è uno dei pochi paesi in cui il calo del film non è così accentuato, anzi. Ieri il cinecomic della Warner Bros. ha raccolto altri 901 mila euro, spingendo gli incassi complessivi della giornata a un +31% rispetto a un anno fa. Il film ha raccolto 2.4 milioni di euro in tre giorni, e potrebbe chiudere il weekend tra i 4 e i 5 milioni di euro. Il primo film debuttò con sei milioni di euro.

Incassi Italia 4 ottobre 2024

JOKER - FOLIE A DEUX € 901.974 incasso giornaliero, € 2.442.599 incasso totale VERMIGLIO € 76.973 incasso giornaliero, € 853.015 incasso totale CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) € 37.602 incasso giornaliero, € 16.903.903 incasso totale BEETLEJUICE BEETLEJUICE € 33.642 incasso giornaliero, € 4.898.741 incasso totale IL TEMPO CHE CI VUOLE € 31.179 incasso giornaliero, € 429.851 incasso totale NEVER LET GO - A UN PASSO DAL MALE € 29.754 incasso giornaliero, € 362.413 incasso totale FAMILIA € 29.011 incasso giornaliero, € 60.280 incasso totale TRANSFORMERS ONE € 20.485 incasso giornaliero, € 592.748 incasso totale SPEAK NO EVIL - NON PARLARE CON GLI SCONOSCIUTI € 16.737 incasso giornaliero, € 1.340.702 incasso totale RICOMINCIO DA TAAAC € 15.029 incasso giornaliero, € 390.348 incasso totale

Fonte / cinetel

Seconda posizione per, che cresce negli incassi e raccoglie altri 76 mila euro, salendo a 853 mila euro: a fine weekend supererà il milione di euro. Torna invece sul podio, al terzo posto,, con 37 mila euro e un totale di 16.9 milioni di euro.