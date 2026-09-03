Josh Duhamel contro Dylan Sprouse: il thriller su Prime Video che nessuno si aspettava di vedere

Pubblicazione: 03 settembre alle 18:00

Il cinema thriller ha sempre saputo pescare nei luoghi più oscuri dell'animo umano, trasformando paure primordiali in tensione narrativa pura. Neglected - Le regole del serial killer, disponibile su Prime Video, si inserisce in questa tradizione con una premessa angosciante: un padre in corsa contro il tempo per salvare il proprio figlio da una trappola mortale. La pellicola vede Josh Duhamel nei panni del protagonista, un genitore costretto a confrontarsi con il peggiore degli incubi. Di fronte a lui, nel ruolo dell'antagonista, troviamo Dylan Sprouse, attore noto principalmente per i suoi ruoli leggeri in produzioni Disney come Zack e Cody, qui impegnato in una trasformazione radicale che sfida ogni aspettativa del pubblico che lo ha seguito negli anni della sua ascesa televisiva.





. L'attore, cresciuto sotto gli occhi del pubblico televisivo globale insieme al fratello gemello Cole, ha sempre dimostrato l'ambizione di svincolarsi dall'immagine rassicurante costruita negli anni giovanili. Dopo esperienze nel cinema indipendente e persino un'incursione imprenditoriale nel settore della birra artigianale con la sua meadery a Brooklyn, Sprouse torna sul grande schermo con un ruolo che lo vede esplorare territori psicologici decisamente più torbidi.. La sua capacità di incarnare personaggi ordinari spinti oltre i propri limiti da circostanze straordinarie si presta perfettamente a questo contesto narrativo, dove l'urgenza emotiva deve bilanciarsi con l'azione fisica.

Il thriller a orologeria, quello in cui ogni secondo conta e la tensione cresce in modo esponenziale verso una resa dei conti inevitabile, rappresenta un sottogenere cinematografico che affonda le radici in classici come Ransom o Taken. Neglected sembra voler giocare proprio su questi archetipi, inserendo però dinamiche più claustrofobiche e psicologiche nel rapporto tra vittima, carnefice e salvatore. L'atmosfera appare cupa, quasi soffocante, con una fotografia che privilegia toni freddi e spazi angusti, amplificando il senso di impotenza e l'urgenza che pervade ogni scena. Il montaggio serrato e l'uso del primo piano sui volti dei protagonisti lavorano per immergere lo spettatore nella dimensione emotiva del dramma, rendendo tangibile l'angoscia paterna di Duhamel e la minaccia rappresentata dal personaggio di Sprouse.



Neglected rientra in un panorama cinematografico che negli ultimi anni ha visto una proliferazione di thriller ad alto contenuto emotivo, spesso incentrati su dinamiche familiari in crisi. La formula funziona perché trasforma paure quotidiane in spettacolo, permettendo al pubblico di vivere per procura l'adrenalina della sopravvivenza senza correre alcun rischio reale. Resta da vedere se il film saprà distinguersi in un genere affollato, portando qualcosa di nuovo oltre alle premesse già viste. La presenza di Dylan Sprouse in un ruolo così distante dalla sua immagine consolidata potrebbe rappresentare l'elemento di novità necessario, oppure rivelarsi una scommessa rischiosa. Solo il pubblico, una volta nelle sale, potrà decretare se questa trasformazione risulta credibile o forzata.