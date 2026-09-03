Torture psicologiche e tenerezza: una star di Adolescence in questo thriller disturbante su Prime Video

Pubblicazione: 03 settembre alle 17:00

Tra i tre film intitolati Good Boy in arrivo nel 2025, quello diretto da Jan Komasa, disponibile su Prime Video, si distingue come il più strano e inquietante. Presentato al Toronto International Film Festival 2025, questo thriller britannico sfida ogni categorizzazione, oscillando pericolosamente tra dramma domestico e film di rapimento, senza mai decidere completamente cosa vuole essere. Anson Boon interpreta Tommy, un diciannovenne che trascorre le notti a tormentare sconosciuti, a usare le pensiline degli autobus come bagni pubblici e a ingurgitare ogni tipo di droga che riesce a trovare. La sua vita è un percorso autodistruttivo senza freni, una spirale di violenza gratuita e abuso di sostanze che sembra non avere fondo. Durante quella che dovrebbe essere l'ennesima serata di eccessi, Tommy viene letteralmente strappato dalla strada mentre barcolla ubriaco verso casa, la camera che si schianta verso di lui in un movimento tanto violento quanto disorientante.





Quando riprende conoscenza, il giovane scopre di avere un pesante collare di metallo attorno al collo, legato con una catena al soffitto di un seminterrato squallido nella campagna britannica.. Ma ciò che sorprende maggiormente è la sua insistenza nel rifiutare di essere una cosa sola, scivolando tra registri narrativi con una disinvoltura che può risultare tanto affascinante quanto frustrante.. Chris è il patriarca di una famiglia fratturata: sua moglie Katherine, interpretata da una pallida Andrea Riseborough, è praticamente catatonica, simile a un fantasma che infesta la casa di campagna in cui vivono. Il figlio Jonathan, interpretato da Kit Rakusen, ha una cheerfulness inquietante, e la sua reazione alla presenza di Tommy non fa altro che aumentare il surrealismo della situazione.. Naturalmente, tutto dipende dalla cooperazione di Tommy, e se lui voglia effettivamente diventare una persona migliore rimane una domanda aperta per gran parte del film.. Good Boy è frustrante nella sua elusività, evitando di fornire spiegazioni per molti dei suoi misteri e affrontando troppo timidamente le preoccupazioni tematiche al suo centro. Non scopriamo mai veramente perché Chris abbia seguito Tommy per quello che sembra essere un periodo di tempo considerevole, né arriviamo a comprendere davvero chi sia Tommy.

Ci sono vaghi accenni a un padre assente e a una madre indifferente, ma il film non cerca di spiegare eccessivamente il cattivo comportamento di Tommy. A volte le persone sono semplicemente cattive, punto. Questo non significa che non siano capaci di cambiare, ma spesso sono circostanze estreme a costringerle a confrontarsi con il cambiamento che hanno evitato. Il fondo può assumere molte forme e, per Tommy, sembra che sia praticamente lì anche prima di essere rapito. Ma si scopre che il suo vero fondo è in realtà il seminterrato di un uomo ben intenzionato ma psicotico che indossa una parrucca poco convincente. Quando Good Boy decide finalmente di confrontarsi con le idee al suo nucleo, le sfiora solo brevemente. In un certo senso, Chris e Katherine stanno fornendo tutto ciò che Tommy sembra mancare: sicurezza, amore e tenerezza. Ma quando queste cose ti vengono imposte con la forza, contano davvero? E, con il film che accenna solo a queste idee e alla profondità di questi personaggi, i loro sforzi suonano vuoti.





. Jan Komasa, regista polacco noto per Corpus Christi, costruisce atmosfere claustrofobiche e ambigue, ma sembra perdersi nella sua stessa ambizione. La sceneggiatura di Naqqash Khalid e Bartek Bartosik pone domande interessanti sulla natura del cambiamento forzato, sulla violenza come strumento di redenzione e sui confini tra cura e controllo, ma non ha il coraggio di rispondere a nessuna di esse in modo definitivo.. Non è un film che offre risposte facili o catarsi tradizionali. Lascia lo spettatore con più domande di quante ne avesse all'inizio, una scelta artistica coraggiosa ma potenzialmente alienante per chi cerca una narrazione più convenzionale.