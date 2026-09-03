Dopo 10 anni, lei scopre un'altra possibilità: il k-drama prossimamente su Prime Video dividerà le coppie

Pubblicazione: 03 settembre alle 15:00

Dieci anni. Un decennio intero passato fianco a fianco, condividendo sogni, abitudini, silenzi. Poi un giorno ti svegli e ti chiedi: è ancora amore o solo consuetudine? È questo il cuore pulsante di A Love Other Than Yours, il nuovo k-drama di KBS (che uscirà su Prime Video il prossimo 12 settembre) che promette di scuotere le certezze di chiunque abbia mai pensato di aver trovato "la persona giusta". Non aspettatevi la classica storia romantica coreana fatta di sguardi languidi sotto la pioggia e dichiarazioni strappalacrime. Qui si parla di qualcosa di molto più scomodo, viscerale: la crisi di una relazione lunga, quella fase in cui la familiarità si trasforma in gabbia e l'idea di "altro" inizia a bussare alla porta della mente. La serie segue le vicende di Namgung Ho e Lee Mi-do, interpretati rispettivamente da Seo Kang-jun e Ahn Eun-jin. Sono una coppia da dieci anni, uno di quei legami che dall'esterno sembrano indistruttibili. Eppure, proprio quando dovrebbero decidere se sposarsi o meno, qualcosa si incrina.

Non è il tradimento nel senso classico del termine, non è un triangolo amoroso da soap opera. È qualcosa di più sottile e devastante:. La scelta di puntare sunon è casuale. L'attrice ha dimostrato il suo valore nel 2023 con My Dearest, melodramma storico che ha toccato picchi del 12,9 per cento di share, numeri notevoli per il panorama televisivo coreano contemporaneo., una donna alle prese con il peso di una scelta che cambierà per sempre la sua esistenza.

Al suo fianco, Seo Kang-jun porta quella sensibilità romantica che lo ha reso uno dei volti più amati del genere melodrammatico. Insieme formano quella che i media coreani hanno già ribattezzato "melodrama visual couple", una coppia che sulla carta ha tutto per funzionare. Ma A Love Other Than Yours vuole essere qualcosa di più di un semplice veicolo per due star. L'ambizione dichiarata è quella di creare un "realistic, relatable melodrama", un dramma che parli la lingua delle esperienze vissute, non quella delle fantasie adolescenziali. Il tema della relazione decennale messa in crisi non è certo nuovo nel panorama seriale, ma qui si promette un approccio diverso: niente colpi di scena artificiosi, niente malattie terminali o amnesia selettiva. Solo la quotidianità che lentamente erode, l'abitudine che spegne la scintilla, la paura di aver sprecato gli anni migliori con la persona sbagliata. La vera sfida di A Love Other Than Yours sarà distinguersi in un panorama affollato.

Il tema delle relazioni lunghe è stato esplorato infinite volte, e senza una prospettiva originale o un messaggio che vada oltre il già detto, il rischio è di risultare un esercizio di stile ben fatto ma dimenticabile. Sarà compito della sceneggiatura evitare i cliché, della regia creare una tensione visiva che sostenga quella emotiva, e degli attori dare corpo e anima a personaggi che potrebbero essere chiunque di noi. La domanda che A Love Other Than Yours pone è semplice ma lacerante: cosa fai quando l'amore non è più una certezza ma una domanda? E la risposta, probabilmente, non sarà confortante. Ma forse è proprio di questo tipo di scomodità che abbiamo bisogno, di storie che non ci accarezzino ma ci scuotano, che ci obblighino a guardarci dentro invece di perderci in fantasie consolatorie.