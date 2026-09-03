Eiza González ruba la scena a Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, nell'action da non perdere su Prime Video

Pubblicazione: 03 settembre alle 14:00

Guy Ritchie non si ferma mai. Negli ultimi dieci anni, il regista britannico ha sfornato nove lungometraggi e diretto undici episodi televisivi attraverso tre serie diverse, spaziando tra generi apparentemente incompatibili. Dalla favola Disney di Aladdin al dramma militare di The Covenant, Ritchie ha dimostrato una versatilità che pochi filmmaker possono vantare. Il suo ultimo progetto, In the Grey, disponibile su Prime Video, rappresenta un ritorno a ciò che il regista sa fare meglio: storie di squadra, dialoghi serrati e quel ritmo sincopato che ha reso celebri i suoi primi lavori. Il film riunisce un cast stellare composto da Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González nei panni di un team di operativi d'élite incaricati di recuperare una fortuna rubata del valore di un miliardo di dollari. Doppi giochi, missioni intercontinentali, mercenari che si scambiano battute taglienti mentre salvano il mondo. È territorio familiare per chiunque abbia visto un film di spionaggio negli ultimi vent'anni.

. Ciò che colpisce maggiormente è quanto spazio Ritchie dedichi al dialogo e allo sviluppo dei personaggi. Ci si aspetterebbe sequenze esplosive una dopo l'altra, ma il regista sceglie invece di rallentare, di lasciare respirare le scene, di costruire momenti drammatici attorno alle conversazioni tra i membri del team., che troppo spesso sacrificano la caratterizzazione sull'altare dello spettacolo pirotecnico. È in questo contesto dialogico che Ritchie torna alle sue origini. I suoi lavori più riusciti, da Lock, Stock and Two Smoking Barrels a Snatch, prosperavano proprio su quel tipo di scrittura rapida, mordace, dove ogni battuta è un piccolo gancio che ti tiene incollato allo schermo.

Nel corso della carriera, il regista ha ampliato i suoi orizzonti, dimostrando di saper raccontare storie più ampie e complesse. Ma quando decide di appoggiarsi nuovamente a quegli elementi fondamentali del suo stile, la sensazione è quella di un gradito ritorno a casa. I tre protagonisti beneficiano direttamente di questa scelta stilistica. Jake Gyllenhaal interpreta Bronco con quella disinvoltura che ormai ci si aspetta da lui: magnetico, carismatico, perfettamente a suo agio nel ruolo del professionista consumato. Henry Cavill, nel ruolo di Sid, trova invece una dimensione che gli era sfuggita in altri progetti recenti. Dopo l'addio a Superman, l'attore britannico ha attraversato alti e bassi, con critiche che ne hanno spesso sottolineato la rigidità interpretativa. Qui, però, Ritchie sembra aver capito esattamente come valorizzarlo.

La chimica tra Gyllenhaal e Cavill è palpabile. I due si completano, creano un'alchimia che giustifica ogni digressione dal ritmo action. Quando lo schermo si allontana dalle sparatorie per concentrarsi su un loro scambio di battute, non si avverte mai la sensazione di tempo perso. Al contrario, quelle scene diventano momenti di respiro necessario, costruendo una relazione credibile tra due professionisti che si fidano l'uno dell'altro. Ma la vera rivelazione del film è Eiza González. Nel ruolo di Rachel Wild, una stratega meticolosa e calcolatrice, l'attrice messicana domina ogni scena in cui appare. Rachel rappresenta un contraltare perfetto ai personaggi di Gyllenhaal e Cavill, portando un'energia diversa che bilancia le dinamiche del trio. González aveva già interpretato ruoli simili in passato, ma qui raggiunge una padronanza del personaggio che eleva l'intero film. La sua presenza non è mai decorativa: è Rachel a tenere insieme i pezzi, a fornire il collante narrativo che trasforma tre individui in una squadra funzionale.



