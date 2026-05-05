Jude Law e Jason Bateman fratelli in crisi: questa serie thriller Netflix imperdibile ti toglierà il fiato

Pubblicazione: 05 maggio alle 14:00

Ci sono thriller che ti accompagnano per qualche episodio, e poi ci sono quelli che ti inchiodano al divano finché non hai divorato l'intera stagione. Black Rabbit appartiene decisamente alla seconda categoria. La nuova serie Netflix, creata da Zach Baylin e Kate Susman, è uno di quei prodotti che sa esattamente cosa vuole essere: un crime thriller stratificato, claustrofobico, costruito attorno a due fratelli che non potrebbero essere più diversi eppure condividono lo stesso destino maledetto.



Al centro della storia ci sono Jake e Vince Friedken, interpretati rispettivamente da Jude Law e Jason Bateman. Jake è il fratello di successo, proprietario di un raffinato ristorante a Manhattan chiamato Black Rabbit. Vince è l'eterno perdente, il fratello che non riesce a smettere di giocare d'azzardo e che ricompare nella vita di Jake come un fantasma del passato che nessuno voleva rivedere. Quando Vince trascina Jake nel pericoloso sottobosco criminale di New York, i due si ritrovano invischiati in una rapina caotica che metterà in pericolo entrambe le loro vite.



La serie si apre con una scelta narrativa coraggiosa ma efficacissima: mostra subito il momento culminante. Due uomini mascrati fanno irruzione durante una festa privata al Black Rabbit, dove gioielli costosi sono esposti senza troppe precauzioni. Si sparano colpi, il caos esplode, Wes, il grande investitore di Jake interpretato da Sope Dirisu, viene colpito. E poi, con una mossa che strizza l'occhio ai grandi thriller cinematografici, la serie torna indietro. Come siamo arrivati qui? Chi sono questi uomini? Cosa ha portato a questo disastro?

Black Rabbit - Netflix

Questo flashback strutturale non è certo una novità nel panorama seriale, ma in Black Rabbit funziona con una precisione quasi chirurgica. Ogni episodio aggiunge un tassello al puzzle, rivela una bugia, scopre una connessione. Baylin e Susman costruiscono la loro narrazione come un labirinto vertiginoso in cui ogni corridoio porta a una nuova porta chiusa, e ogni porta nasconde un segreto più oscuro del precedente. Il risultato è una tensione costante, un senso di ansia che pervade ogni scena e che non dà tregua fino ai titoli di coda.



Jude Law e Jason Bateman sono la coppia al centro di questo caos orchestrato, e la loro chimica è il vero motore della serie. Law interpreta Jake con una fragilità mascherata da successo, un uomo che ha costruito la sua vita su fondamenta traballanti e che sa, in fondo, di essere sempre a un passo dal baratro. Bateman, invece, sorprende. Se in Ozark aveva già dimostrato di saper navigare le acque torbide del crimine con la faccia impassibile di Marty Byrde, qui va oltre. Vince è un personaggio più sfaccettato, più disperato, e Bateman gli dà una profondità che non ci si aspetterebbe. Non è solo il fratello scapestrato: è un uomo schiacciato da un passato di traumi condivisi, un perdente seriale che non riesce a smettere di rovinare tutto ciò che tocca.



La serie esplora con sensibilità questo rapporto fraterno logorato dal tempo e dalle scelte sbagliate. Jake e Vince sono uniti dal sangue ma separati da tutto il resto. Eppure, man mano che Black Rabbit svela i fantasmi del loro passato, emerge una comprensione reciproca, se non proprio un perdono. Non ci sono scuse per i crimini di Vince, ma c'è un contesto, una ragione per i suoi fallimenti ripetuti. E questo rende la serie più ricca, più umana.

Black Rabbit - Netflix

Dal punto di vista stilistico, Black Rabbit è un prodotto curato, con una regia che sa alternare momenti di calma apparente a esplosioni di violenza improvvisa. La fotografia è cupa, dominata da tonalità scure e luci soffuse che riflettono l'atmosfera claustrofobica della narrazione. New York diventa un personaggio a sé, una città di contrasti dove lusso e degrado convivono a pochi isolati di distanza.



Il ritmo è serrato, quasi frenetico. Ogni episodio si chiude con un cliffhanger che rende impossibile non cliccare su "episodio successivo". È il tipo di serie che inizia venerdì sera e finisce domenica pomeriggio, lasciandoti svuotato ma soddisfatto. Non ci sono momenti morti, non ci sono digressioni inutili. Tutto ha un senso, tutto porta da qualche parte.



Black Rabbit dimostra che il crime thriller, quando è fatto bene, può essere molto più di una semplice storia di rapine e sparatorie. Può essere un'indagine sui legami familiari, sul peso del passato, sulle conseguenze delle nostre scelte. Può essere un ritratto spietato di personaggi condannati a ripetere gli stessi errori, intrappolati in un ciclo di violenza e disperazione da cui non riescono a liberarsi. La serie non offre risposte facili né finali consolatori. È crudele, spietata, ma anche profondamente umana. Costringe a fare i conti con personaggi che non sono né eroi né mostri, solo persone che cercano di sopravvivere in un mondo che non perdona.