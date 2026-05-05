Questa serie thriller cupa e tesa, che Netflix ha salvato dalla cancellazione, merita un'occasione

Pubblicazione: 05 maggio alle 10:00

Nell'era dello streaming, dove le cancellazioni sembrano ormai una condanna inappellabile dopo una sola stagione sottotono, la storia di The Killing rappresenta un'anomalia affascinante. Un crime drama che è riuscito a sfuggire alla scure per ben due volte, in un'epoca in cui Netflix è diventata sinonimo di esecuzioni sommarie di serie promettenti. Da I Am Not Okay with This a 1899, passando per The OA, il cimitero delle produzioni originali della piattaforma è vasto e popolato di titoli che avrebbero meritato un destino migliore.



La serie debuttò nel 2011 come produzione originale di AMC, basata sull'acclamato thriller danese Forbrydelsen, conosciuto internazionalmente proprio come The Killing. Fin dal primo episodio, il mistero cattura l'attenzione con un'atmosfera plumbea, tipica del noir scandinavo, e una chimica palpabile tra i protagonisti: la detective Sarah Linden interpretata da Mireille Enos e il collega Stephen Holder, ruolo che oggi viene considerato tra le migliori performance televisive di Joel Kinnaman.



Attraverso quattro stagioni, il crimine centrale cambiava, ma la serie non abbandonava mai il suo marchio di fabbrica: un confronto coraggioso con le conseguenze che un omicidio genera a catena, toccando vite, famiglie, comunità intere. Tuttavia, questo gioiello televisivo rischiò di scomparire prematuramente non una, ma due volte, prima di trovare un'insperata ancora di salvezza.

The Killing - Netflix

La prima condanna arrivò nel giugno 2012. L'adattamento americano aveva seguito piuttosto fedelmente la trama dell'originale danese durante le prime due stagioni, concentrandosi sull'omicidio di Rosie Larsen. Una volta chiusa ufficialmente quell'indagine alla fine della seconda annata, AMC ritenne che la serie avesse raggiunto un punto di arrivo naturale. Circa una settimana prima della messa in onda del finale, la rete annunciò la cancellazione.



Ma il produttore Fox Television Studios non si arrese. Iniziò a proporre il titolo ad altre reti, attirando l'interesse di diversi potenziali acquirenti, tra cui Netflix. Alla fine si giunse a un accordo insolito e pragmatico: AMC avrebbe ripreso The Killing come casa televisiva tradizionale, mentre Netflix avrebbe acquisito i diritti di distribuzione in streaming. Un matrimonio di convenienza che permise alla terza stagione di vedere la luce.



La tregua, però, durò poco. A settembre 2013, meno di un mese dopo la conclusione della terza stagione, AMC cancellò nuovamente il drama. Sembrava la fine definitiva. Invece, in un rovesciamento ironico del destino, The Killing diventò una delle rare serie salvate da Netflix, una piattaforma che oggi viene additata come spietata mangiatrice di show originali.

The Killing - Netflix

Nonostante il potenziale mostrato e la capacità di sopravvivere a due esecuzioni, The Killing non riuscì mai davvero a eguagliare il materiale di partenza. La prima stagione era una ricreazione fedele, dalle scelte di regia al montaggio, ma qualcosa di intangibile si perse nella traduzione culturale. Entrambe le versioni erano thriller lenti, tesi, costruiti sulla tensione psicologica più che sull'azione. Ma la serie danese aveva ridefinito completamente il genere crime.



Invece di sfornare crimini episodici risolti nell'arco di 45 minuti, Forbrydelsen costruiva studi di caso intensi su un singolo omicidio per stagione. Esplorava in profondità come quella morte influenzasse cerchi concentrici di persone: la famiglia della vittima devastata dal lutto, gli investigatori logorati dall'ossessione, i giornalisti in cerca della verità, i politici costretti a gestire le ricadute mediatiche. Un approccio narrativo a tre livelli che rappresentava pura ingegneria drammaturgica.



Questo metodo rivoluzionario probabilmente non sarebbe stato apprezzato negli Stati Uniti come show in lingua straniera, nonostante l'ondata di successo delle produzioni non anglofone su Netflix negli ultimi anni. Forse, paradossalmente, il fatto che Netflix abbia resuscitato The Killing potrebbe portare nuova attenzione verso l'originale danese, finalmente riconoscendogli l'acclamazione che merita.