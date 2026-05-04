L'avvocato posseduto dai suoi clienti defunti: la nuova ossessione coreana su Netflix (da non perdere)

Pubblicazione: 04 maggio alle 14:00

C'è un momento nella carriera di ogni piattaforma streaming in cui si capisce che ha trovato la sua formula magica. Per Netflix, quel momento coincide con i legal drama coreani. Dopo aver conquistato il pubblico globale con titoli come Vincenzo, Suspicious Partner ed Extraordinary Attorney Woo, il colosso dello streaming torna a giocare con il genere, ma questa volta aggiungendo un ingrediente inaspettato: il soprannaturale. Il risultato si chiama Phantom Lawyer, ed è la serie che stavate aspettando senza saperlo.

Phantom Lawyer - Netflix

La premessa di Phantom Lawyer suona semplice sulla carta, ma è nella sua esecuzione che la serie rivela tutto il suo genio., già volto noto di When the Phone Rings, un altro successo Netflix del 2024.. Da quel momento, acquisisce involontariamente la capacità di vedere i fantasmi. Non è una scelta, non è un dono desiderato, con tutto il carico di responsabilità che ne consegue.non cercano vendetta o non sono intrappolati in qualche limbo horror da film di serie B.. Hanno bisogno di essere rappresentati, di ricordare chi erano, di risolvere questioni rimaste in sospeso.. Li aiuta a passare oltre, li rappresenta in tribunale quando necessario, traducendo le loro testimonianze in prove ammissibili davanti a un giudice. Perché sì,, ma spetta all'avvocato trovare il modo di renderle credibili nel mondo dei vivi.

La struttura narrativa della serie è un altro punto di forza. Phantom Lawyer adotta il classico formato "caso della settimana", dedicando ogni due episodi a un fantasma diverso. Questa scelta episodica permette alla serie di esplorare una varietà straordinaria di storie in un arco narrativo contenuto. Ogni caso è una finestra su una vita interrotta, un dramma personale, un mistero da risolvere. Ci sono il gangster, la ragazza adolescente, il bambino delle elementari, il calzolaio affetto da Alzheimer. Ogni figura porta con sé un universo emotivo completo, e la serie ha il talento raro di far affezionare lo spettatore a personaggi che restano sullo schermo per appena due ore.



Ma ecco il colpo di scena: nonostante la premessa cupa, Phantom Lawyer è sorprendentemente divertente. La comicità nasce principalmente dal fatto che I-rang può essere posseduto dai suoi clienti fantasma. C'è una linea sottile tra il comico e il patetico, e Phantom Lawyer la percorre con l'equilibrio di un funambolo. Perché sotto la superficie comica, la serie affronta temi profondi. Il rimpianto, innanzitutto. Quello dei morti che non hanno potuto salutare i propri cari, che hanno lasciato questioni in sospeso, che avrebbero voluto dire una parola in più.

E poi c'è il dolore dei vivi, di chi resta a fare i conti con l'assenza. I protagonisti principali, Shin I-rang e Han Na-hyun interpretata da Esom, portano entrambi il peso di un lutto personale, e la serie esplora il loro percorso di elaborazione del dolore senza mai diventare troppo pesante o didascalica. La scrittura è uno dei veri gioielli di Phantom Lawyer. Ogni dialogo sembra calibrato per colpire nel segno, ogni battuta ha un peso.

Phantom Lawyer - Netflix

Naturalmente, trattandosi di un legal drama, Phantom Lawyer non lesina sui classici duelli verbali da aula di tribunale. Le scene processuali sono avvincenti, costruite con ritmo serrato e colpi di scena ben dosati. Ma la serie aggiunge anche azione fisica, sequenze più crude e violente, soprattutto quando il cliente soprannaturale è vittima di omicidio. Il mix di generi funziona perché nulla sembra fuori posto: ogni elemento contribuisce a costruire un puzzle narrativo coerente.



Il caso finale di I-rang si preannuncia particolarmente personale, con la serie che ha costruito lentamente verso un epilogo che promette di essere memorabile. Netflix ha dimostrato ancora una volta di avere un fiuto straordinario per i K-drama di qualità, quelli che sanno andare oltre il semplice intrattenimento per toccare corde emotive profonde. Phantom Lawyer non è solo una serie da guardare: è un'esperienza che resta, che fa ridere e commuovere, che pone domande sull'amore, sulla memoria, su cosa significhi davvero lasciare andare.