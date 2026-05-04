Scooby-Doo: Origins, Tanner Hagen veste i panni di Shaggy: la prima foto "rubata" dal set della serie

Pubblicazione: 04 maggio alle 13:00

La maglietta verde è lì, inconfondibile, fedele a decenni di memoria collettiva. Tanner Hagen è stato immortalato sul set di Atlanta mentre interpreta Shaggy Rogers nella nuova serie live-action Scooby-Doo: Origins, e le prime immagini confermano che Netflix sta puntando sulla nostalgia visiva per conquistare i fan del franchise. L'attore indossa il costume iconico del personaggio mentre gira una scena insieme a un membro del cast non ancora identificato, davanti a quello che potrebbe essere un edificio scolastico o la casa di Shaggy stesso.



La produzione della serie è attualmente in corso nella capitale georgiana, dove il cast sta lavorando a quella che promette di essere la prima grande reinvenzione live-action del mondo di Scooby-Doo per il piccolo schermo. Insieme a Hagen, il gruppo di giovani talenti include Mckenna Grace nei panni di Daphne Blake, Abby Ryder Fortson come Velma Dinkley e Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones. Una squadra fresca, chiamata a dare volto e corpo a personaggi che generazioni di spettatori conoscono solo in forma animata.



Scooby-Doo: Origins racconterà come è nata la Mystery Incorporated, seguendo i quattro protagonisti durante un campo estivo dove inizieranno a indagare su un misterioso omicidio soprannaturale. È proprio in questo contesto che entra in scena il celebre alano parlante, testimone potenziale dell'evento. A dare voce a Scooby sarà ancora Frank Welker, che ha interpretato il personaggio in innumerevoli progetti animati nel corso degli anni, garantendo continuità sonora in mezzo a tanta novità visiva.

Un altro nome interessante nel cast è quello di Paul Walter Hauser, ufficialmente confermato per un ruolo ancora avvolto nel mistero. Le voci di corridoio suggeriscono che potrebbe interpretare il proprietario di Scooby, il che si inserirebbe perfettamente nella narrazione delle origini che la serie intende esplorare. Netflix ha inoltre anticipato che lo show affronterà l'amicizia di lunga data tra Shaggy e Daphne, gettando le basi per comprendere come i quattro ragazzi siano diventati il gruppo affiatato che conosciamo.



Scooby-Doo: Origins non sarà la prima trasposizione live-action del franchise, ma sarà certamente la prima serie a esplorare questo formato in modo continuativo. Netflix punta evidentemente a colmare il vuoto lasciato da altri show investigativi di lunga durata che si sono recentemente conclusi, e la legacy del brand Scooby-Doo potrebbe rivelarsi l'asso nella manica per conquistare diverse generazioni di spettatori. Se il progetto funziona, potrebbe trasformarsi in un successo multi-stagionale per la piattaforma.