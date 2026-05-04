Prima di KPop Demon Hunters, Netflix aveva già creato il suo capolavoro fantasy dimenticato (da recuperare)

Pubblicazione: 04 maggio alle 10:00

Nel 2016, mentre Netflix stava ancora costruendo il suo catalogo di contenuti originali, la piattaforma lanciò una serie animata che avrebbe dovuto segnare una pietra miliare nel fantasy televisivo. Eppure, otto anni dopo, Trollhunters: Tales of Arcadia rimane avvolto in un paradosso: acclamato dalla critica, amato dai fan, ma stranamente assente dalle conversazioni sul miglior fantasy animato di Netflix. Con il recente successo planetario di KPop Demon Hunters, che condivide con Trollhunters l'universo di demoni, mostri e giovani eroi, è arrivato il momento di riscoprire la creazione di Guillermo del Toro che ha anticipato molte delle formule vincenti del genere.



Basato sul romanzo omonimo del 2015 scritto dallo stesso del Toro insieme a Daniel Kraus, Trollhunters introduce Jim Lake Jr., un adolescente qualunque la cui vita viene stravolta quando trova l'Amuleto della Luce del Giorno. Non è un semplice oggetto magico: è un manufatto che gli conferisce un'armatura e una spada, designandolo come il primo Trollhunter umano della storia. La missione è apparentemente impossibile: proteggere il mondo umano e un regno nascosto popolato da troll e creature magiche, il tutto mentre cerca di mantenere una parvenza di normalità tra compiti in classe e vita sociale.



La serie ha affrontato una tragedia durante la produzione: Anton Yelchin, che prestava la voce a Jim Lake Jr., è morto in un incidente nel 2016. Emile Hirsch ha poi assunto il ruolo, mantenendo vivo lo spirito del personaggio attraverso le tre stagioni che compongono la saga originale, conclusasi nel 2018. Quello che distingue Trollhunters dalla massa di contenuti fantasy per ragazzi è la sua struttura narrativa stratificata.

Trollhunters: Tales of Arcadia - Prime Video

Jim non combatte da solo: è affiancato dai suoi migliori amici umani Toby e Claire, e da una banda di alleati troll dai nomi impronunciabili. Ma dove altre serie si sarebbero accontentate di dinamiche prevedibili, Trollhunters sovverte le aspettative su ogni fronte. I mentori non sono saggi umani barbuti, ma troll con migliaia di anni di esperienza. I villain non sono malvagi per partito preso, ma figure moralmente ambigue con backstory complessi che li rendono comprensibili, se non giustificabili.



È qui che emerge con forza la firma autoriale di Guillermo del Toro. Il regista messicano, da sempre affascinato dai mostri come specchio dell'umanità, ha portato nella serie la sua visione distintiva: i veri mostri non sono le creature dall'aspetto terrificante, ma spesso gli esseri umani con le loro paure, pregiudizi e crudeltà. Questa profondità tematica eleva Trollhunters ben oltre il semplice intrattenimento per famiglie, rendendolo un prodotto che funziona su più livelli di lettura.



L'animazione prodotta da DreamWorks Animation merita un capitolo a sé. Il formato animato non è qui una scelta di ripiego, ma una necessità creativa che permette di dare vita a un mondo impossibile da realizzare in live-action senza budget stellari. La città di Arcadia e il regno sotterraneo dei troll sono resi con una cura del dettaglio che rivaleggia con le produzioni cinematografiche del genere. Ogni creatura ha un design unico, ogni ambiente racconta una storia, ogni battaglia è coreografata con precisione cinematografica.

Trollhunters: Tales of Arcadia - Prime Video

Ma è nel world-building che Trollhunters raggiunge vette raramente toccate dalle serie animate family-friendly. L'universo creato da del Toro e il suo team non si limita a fornire uno sfondo per le avventure di Jim: è un ecosistema completo, con regole interne coerenti, una mitologia articolata, gerarchie sociali tra le diverse specie di troll, e una storia che si estende per millenni. Questa complessità paga dividendi narrativi costanti, permettendo alla serie di evolvere e sorprendere fino all'ultima puntata.



Con KPop Demon Hunters che domina le classifiche, dimostrando che esiste ancora un appetito vorace per storie di giovani eroi che affrontano creature soprannaturali, Trollhunters merita una riscoperta. Non come semplice predecessore di un successo recente, ma come esempio di come il fantasy animato possa essere sofisticato, emotivamente complesso e visivamente sbalorditivo. Del Toro ha dimostrato ancora una volta che i mostri, quando raccontati con intelligenza e cuore, sono gli specchi più efficaci per riflettere la nostra umanità.