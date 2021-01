Di recente, abbiamo ritrovato Katee Sackhoff in TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA SERIE TV ), lo show TV diproposto in esclusiva streaming su. Nella produzione targata, Katee Sackhoff interpreta in carne e ossa la mandaloriana Bo-Katan, un personaggio che conosce molto bene da diverso tempo visto che è lo stesso che doppia nelle serie animate della saga.

Durante una recente apparizione in un podcast, l’attrice ha svelato di aver sostenuto, in passato, anche delle audizioni per Ant-Man and the Wasp, il secondo capitolo delle avventure cinematografiche dello Scott Lang di Paul Rudd e della Hope van Dyne di Evangeline Lilly.

Quando la chiacchierata vira nei territori delle star che potrebbero entare a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel, Katee Sackhoff ha detto:

Ha un certo punto, penso di aver sostenuto un provino per Ant-Man and the Wasp, per uno dei personaggi.

L’attrice non ha però specificato quale, anche se tutto lascia supporre che potesse trattarsi di Ava Starr/Ghost, l’antagonista interpretata da Hannah John-Kamen. In maniera molto curiosa verrebbe da dire, le pellicole di Ant-Man sono dirette da Peyton Reed, regista che ha diretto proprio il season finale della seconda stagione di The Mandalorian. Nell’episodio, è presente anche Katee Sackhoff con la sua Bo-Katan.

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel “tempo libero” ha diretto due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

Le riprese dovrebbero svolgersi tra la primavera e l’estate ad Atlanta, come annunciato da Michelle Pfeiffer.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!