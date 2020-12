All’Investor Day della Disney abbiamo scoperto che il terzo film di Ant-Man si intitolerà

Evangeline Lilly ha commentato la notizia qualche giorno fa su Instagram definendolo “la migliore idea giunta ultimamente alle mie orecchie“.

Ha poi sottolineato che “Ant-Man 3” in realtà sarà “Ant-Man and the Wasp 2” visto che il suo ruolo sarà equivalente a quello di Paul Rudd (come anche il compenso).

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

Le riprese dovrebbero svolgersi tra la primavera e l’estate ad Atlanta, come annunciato da Michelle Pfeiffer.

