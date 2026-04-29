Keanu Reeves e Idris Elba volevano uno spinoff: Sonic 4 realizzerà il loro desiderio

Pubblicazione: 29 aprile alle 11:35

Sonic the Hedgehog 4 si prepara a essere molto più di un semplice sequel. Il quarto capitolo della saga cinematografica del porcospino blu più veloce dell'universo promette di riunire un cast stellare di personaggi, ma soprattutto potrebbe finalmente realizzare una collaborazione che gli stessi attori avevano proposto tre anni fa: il team-up tra Shadow e Knuckles.

La conferma arriva direttamente dal cast ufficiale del film, che vede il ritorno di. L'ultima volta che abbiamo visto il riccio oscuro era nelle scene post-credits di Sonic the Hedgehog 3, dove veniva rivelato che era sopravvissuto all'esplosione dell'Eclipse Cannon. Un finale che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso e mille domande sul futuro del personaggio.

Ma non è solo Shadow a tornare, visto che Sonic 4 vedrà il ritorno di tutti i protagonisti principali della serie: Tails, Knuckles interpretato da Idris Elba, e persino il Dr. Robotnik di Jim Carrey, anche lui dato per morto alla fine del terzo capitolo. Il film, che si ispira al classico videogioco Sonic CD del 1993, metterà al centro della narrazione Sonic, Amy e Metal Sonic, ma lascerà spazio anche alle dinamiche tra i personaggi già consolidati nel franchise cinematografico.

Ed è proprio qui che entra in gioco l'idea lanciata da Reeves ed Elba prima dell'uscita di Sonic the Hedgehog 3. I due attori, in diverse interviste, avevano manifestato l'entusiasmo per uno spinoff dedicato ai loro personaggi, che avevano scherzosamente battezzato Shadow Knuckles o Knuckles and Shadow. Un progetto mai concretizzatosi come serie autonoma, ma che potrebbe trovare una sua dimensione proprio nel quarto film della serie.

Il fatto è che Shadow e Knuckles non hanno mai avuto molte occasioni di interagire direttamente, né nei videogiochi né tantomeno nei film. In, il loro unico vero confronto è stato un combattimento rapidissimo, mentre nei videogiochi della serie,raramente lavorano fianco a fianco. Entrambi sono stati protagonisti di storyline importanti in titoli come Sonic Adventure 2, Sonic Heroes e Sonic Forces, ma i loro percorsi si sono incrociati senza mai davvero convergere. L'unica eccezione notevole si trova in alcune missioni di, doveappare come personaggio partner temporaneo.

Questa dinamica di rivalità trasformata in alleanza potrebbe essere la chiave per il loro team-up cinematografico. Dopotutto, sia Shadow che Knuckles sono stati introdotti nella saga filmica come rivali di Sonic, per poi evolversi in eroi a loro modo. Entrambi portano il peso di un passato complicato, di una solitudine esistenziale, di una forza bruta che devono imparare a controllare e indirizzare verso il bene.

I personaggi principali di Sonic 3, fonte: Paramount

Far lavorare insieme questi due personaggi in Sonic 4 sarebbe un modo elegante per onorare la proposta di Reeves ed Elba, un cenno d'intesa verso i due attori che hanno dimostrato un genuino affetto per i rispettivi ruoli. E sarebbe anche una scelta narrativamente solida, visto che Metal Sonic e il suo possibile esercito di robot richiederanno tutta la potenza di fuoco disponibile.

Al momento non è chiaro quale sarà esattamente il ruolo di Shadow nel film e per quanto tempo apparirà sullo schermo. La sua presenza nelle scene post-credits di Sonic 3 e il suo arco narrativo separato dal gruppo principale suggeriscono che il suo ingresso nella trama principale avverrà in un momento cruciale, probabilmente durante una sequenza d'azione di alto livello.

Precisiamo comunque che anche se non si concretizzasse uno spinoff dedicato, i momenti condivisi da Shadow e Knuckles in Sonic 4 potrebbero gettare le basi per qualcosa di più grande, con il franchise cinematografico di Sonic che ha dimostrato di saper ascoltare i fan e di non avere paura di espandersi, come dimostra la serie su Knuckles già rilasciata.

Con un'uscita prevista per il 18 marzo 2027 e la direzione affidata ancora una volta a Jeff Fowler, Sonic the Hedgehog 4 ha tutti gli strumenti per essere il capitolo più ambizioso della saga. E se riuscirà a bilanciare la nuova storia ispirata a Sonic CD con il ritorno dei personaggi amati, dando finalmente spazio al team-up tra Shadow e Knuckles, potrebbe diventare anche il più memorabile per i fan della serie con protagonista il porcospino più famoso del mondo dei videogiochi.