Sonic 4: il nuovo capitolo della saga entra ufficialmente in produzione

Il porcospino blu più veloce del cinema è pronto a tornare. A poco più di un anno dall'uscita di Sonic the Hedgehog 3, Jeff Fowler ha annunciato sui social che la produzione di Sonic 4 è ufficialmente iniziata. Il regista, che ha diretto tutti e tre i film precedenti della saga, ha condiviso un'immagine che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei fan: uno scatto dal set che lo ritrae con un ciak in mano e, dettaglio cruciale, il leggendario martello di Amy Rose.



La foto mostra Fowler in un'area boschiva, circondata da schermi blu per gli effetti visivi. Ma ciò che ha catturato l'attenzione è proprio quell'oggetto iconico: il martello di Amy, realizzato fisicamente per la produzione. L'annuncio arriva poco dopo la conferma del casting di Kristen Bell, candidata ai Golden Globe, nel ruolo di Amy Rose. Il personaggio aveva fatto la sua comparsa a sorpresa nella scena post-crediti di Sonic 3, salvando il protagonista da un esercito di robot Metal Sonic.



Seguendo i tempi di produzione dei capitoli precedenti, le riprese in live-action dovrebbero durare tra i tre e i quattro mesi. Se il programma rispetterà questa tabella di marcia, la fase di riprese fisiche si concluderà intorno agli inizi di agosto. Un lasso di tempo che permetterebbe al team di effetti visivi di lavorare intensamente per rispettare la data di uscita fissata per marzo 2027.

Ready 4 Action 🎬#SonicMovie4 now filming.

In Theaters Worldwide March 2027 pic.twitter.com/6HK5Q804rj — Jeff Fowler (@fowltown) March 2, 2026





Il franchise di Sonic al cinema ha dimostrato una capacità rara: evolversi e migliorare con ogni capitolo, costruendo un universo coerente che rispetta le radici videoludiche senza sacrificare l'accessibilità per il pubblico generalista. Il primo film aveva dovuto affrontare la controversia legata al design iniziale del protagonista, completamente ridisegnato dopo le critiche dei fan. Da quel momento, la produzione ha sempre mantenuto un dialogo attento con la fanbase, introducendo personaggi amati come Tails, Knuckles e Shadow in modo organico.



La strategia di Paramount prevede anche uno spinoff non ancora specificato, previsto per il 2028. Questo suggerisce che il quarto film beneficerà probabilmente dello stesso team di effetti visivi interno che ha lavorato simultaneamente su Sonic 3 e sulla serie Knuckles, garantendo una maggiore rapidità nella post-produzione. Non sarebbe sorprendente vedere i primi teaser o immagini ufficiali già entro la fine dell'autunno, seguendo il modello promozionale rodato nei capitoli precedenti.



Ben Schwartz tornerà sicuramente a prestare la voce a Sonic, mentre per gli altri membri del cast - James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey e Keanu Reeves - non ci sono ancora conferme ufficiali, anche se appare improbabile che la produzione rinunci a interpreti così identificati con i rispettivi personaggi. Con l'avvio della produzione, è lecito aspettarsi annunci di cast nelle prossime settimane, quando il calendario delle riprese richiederà la presenza degli attori sul set.